رئيس وزراء أستراليا يعلن نشر وحدات عسكرية في الشرق الأوسط

كتب : محمد أبو بكر

08:10 ص 05/03/2026

أنتوني ألبانيزي

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن أنتوني ألبانيزي، رئيس الوزراء في أستراليا، اتخاذ قرار بنشر وحدات عسكرية إضافية في منطقة الشرق الأوسط، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

يذكر أن طائرات مقاتلة تابعة لإسرائيل، نفذت هجومًا استهدف طريقًا سريعًا داخل مدينة خرم آباد الواقعة غرب إيران، وفق وكالة تسنيم.

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن شن موجة جديدة من الضربات الجوية على العاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى استهداف ما وصفته بالبنى التحتية التابعة لحزب الله في بيروت، بحسب CNN.

