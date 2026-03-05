إعلان

هل سترسل الصين مبعوث خاص لوقف الحرب بين إسرائيل وأمريكا وإيران؟

كتب : محمد أبو بكر

07:06 ص 05/03/2026

علم إيران والصين

أعلنت الصين، اليوم الخميس، عن خططها لإرسال مبعوث خاص إلى منطقة الشرق الأوسط بهدف الوساطة ووقف الحرب المستمرة منذ ستة أيام بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى.

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أبلغ نظيريه السعودي والإماراتي بقرار إرسال المبعوث الخاص، مشددًا على أن تصعيد النزاع مع إيران لن يصب في مصلحة أي طرف.

وأشاد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بضبط النفس الذي أبدته الرياض وسعيها المستمر لحل النزاعات عبر الوسائل السلمية، داعيًا إلى الحفاظ على سلامة خطوط الملاحة البحرية في المنطقة لضمان حركة التجارة الدولية.

