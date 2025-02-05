"أميك": مبيعات السيارات في مصر تتجاوز 102 آلاف سيارة بنهاية 2024

القاهرة - (مصراوي):

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن إجمالي مبيعات قطاع السيارات المصري خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2024.

وبحسب تقرير "أميك" فقد وصل مجمل المبيعات السيارات "ملاكي - حافلات - شاحنات" المسجلة خلال العام المنقضي 102.249 سيارة، بنسبة نمو بلغت 13% على أساس سنوي.

وواصلت سيارات الركوب "الملاكي" قيادة قطاع السيارات نحو النمو، إذ بلغت مبيعاتها 81.476 سيارة مقارنة بنحو 70 ألف سيارة في عام 2023.

كما شهد قطاع الشاحنات التجارية نموًا خلال العام المنصرم بنسبة 5.2% مسجلًا مبيعات 13.387 وحدة مقابل 12.723 وحدة على أساس سنوي.

يأتي ذلك بينما استمر قطاع حافلات نقل الركاب "الأوتبيسات" في تسجيل معدلات أداء سلبية حيث فقد خلال العام 2024 نحو 12.7% على أساس سنوي بواقع 7.387 وحدة.

ويتوقع خبراء أن يشهد سوق السيارات خلال العام 2025 الجاري استقرارًا ونموًا بشكل أكبر على مستوى المبيعات، معللين بانضمام عدد من العلامات التجارية والطرز الجديدة إلى السوق المحلي.

قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، إن تصنيع عدد من الموديلات الجديدة في مصر وتقديمها بأسعار متوازنة سيسهم في استقرار السوق خلال الأشهر المقبلة.

ولفت سعد في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أن سوق السيارات سيشهد منافسة حقيقة مع طرح سيارات متعددة بأسعار تنافسية، وذلك بعد فترة كبيرة من زيادات الأسعار.

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