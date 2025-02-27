فولفو ترفع قدرة ES90 الجديدة لتقطع 700 كم دون حاجة للشحن.. صور وفيديو

6 سيارات جديدة تنضم للسوق المصري في فبراير.. تبدأ من 630 ألف جنيه

تخفيض 240 ألف جنيه بأسعار ستروين C5 Aircross الجديدة حتى هذا الموعد

يوجو الصغيرة تقترب من العودة للأسواق بعد 16 عامًا من الغياب..صور

ستوكهولم - (د ب أ)

تواصل شركة صناعة سيارات الركوب السويدية فولفو كارز كشف المزيد من المعلومات عن النسخة الجديدة المنتظرة من سيارتها الكهربائية الفارهة متوسطة الحجم ES90.

وبعد أيام من طرح الفيديو الترويجي للسيارة فولفو ES90 لعام 2026، كشفت الشركة أن السيارة ذات المحركين الكهربائيين تستطيع السير لمسافة 435 ميلا (700 كيلومترا) قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها، في حين من المتوقع أن يكون مدى السيارة وفقا لاختبارات إدارة الحماية البيئية الأمريكية نحو 369 ميلا.

وفي كل الأحوال فإن المدى المقدر للسيارة الصالون الجديدة، يزيد بدرجة ملحوظة عن مدى السيارة EX90 من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) الكهربائية التي تقول إدارة الحماية البيئية الأمريكية إن مداها يبلغ 310 أميال.

وتصل قدرة بطارية السيارة EX90 إلى 107 كيلووات/ساعة، في حين أن قدرة البطارية في السيارة إي.إس90 تبلغ 101 كيلووات.

ورغم اختلاف الحجم، فإن المدى الإضافي للسيارة الصالون يعود جزئيا إلى الهيكل المستخدم فيها وهو 800-فولت.

وإلى جانب تسريع عملية إعادة شحن البطاريات بدرجة كبيرة، فإن هذا الهيكل يستخدم محركات كهربائية اخف وزنا، والتي تقول فولفو إنها تساعد في تقليل وزن السيارة ويزيد معدل التسارع والكفاءة والمدى بشكل عام.

وتتضح قيمة منصة 800 فولت مع تراجع حالة شحن البطارية. وتزعم فولفو أنه يمكن شحن بطارية السيارة إي.إس 90 خلال بنسبة إلى 80% في 20 دقيقة عند توصيلها بشاحن سريع بقوة 350 كيلو وات.

وتقول شركة صناعة السيارات أيضًا إن السيارة الصالون ستكون قادرة على قطع مسافة 186 ميلا عند وضع البطارية في الشحن لمدة في 10 دقائق فقط.

الوقت نفسه تستخدم الشركة السويدية المملوكة لمستثمرين صينيين الألومنيوم المعاد تدويره ويمثل 29% من إجمالي كمية الألومنيوم المستخدم في تصنيع إي.إس90.

كما يمثل الصلب المعاد تدويره 18% من إجمالي الصلب والبوليمر المعاد تدويره 16% من إجمالي الكمية المستخدمة في تصنيع السيارة وهو ما يخفض بصمتها الكربونية بنسبة كبيرة.

اقرأ أيضًا:

تخفيض على جميع سيارات شانجان في مصر حتى هذا الموعد

بعد انخفاض الزيرو.. كم يبلغ سعر تويوتا كورولا المستعملة

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

"مرسيدس الغلابة".. أسعار اسبرانزا A-620 في سوق المستعمل

بعد ظهورها في مصر.. مواصفات وأسعار تسلا سايبر تراك 2024

بالصور.. لادا تطرح نيفا سبورت الجديدة كليًا في الأسواق