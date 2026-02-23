موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

يلاقي النادي الأهلي نظيره سموحة، اليوم الاثنين الموافق 23 فبراير، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 33 نقطة، بينما يدخل سموحة المباراة وهو يحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

ويذكر أن تنقل مباراة الأهلي والجونة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، وتذاع المباراة خلال قناة "أون تايم سبورت 1".