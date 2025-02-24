تخفيض على جميع سيارات شانجان في مصر حتى هذا الموعد

بـ8 آلاف جنيه شهريًا| قسط أحدث سيارة تقدمها سوزوكي في مصر (التفاصيل)

كتب - محمود أمين:

أعلنت مجموعة غبور بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شانجان التجارية في مصر، عن تخفيضات بأسعار سيارات العلامة الصينية حتى يوم 31 مارس المقبل، وذلك بقيم تتراوح بين 35 ألف و101 ألف جنيه.

نستعرض فيما يلي الأسعار الجديدة لسيارات شانجان في السوق المحلي:

شانجان CS35 بلس

حصلت السيارة على تخفيضات كبيرة، حيث بلغ قيمة التخفيض 101 ألف جنيه للفئة الأولى، و80 ألف جنيه للفئة الثانية، و75 ألف جنيه للفئة الثالثة.

وبعد الخصم تصبح الأسعار الجديدة 900.000 جنيه للفئة الأولى، 1.100.000 جنيه للثانية، 1.200.000 جنيه.

شانجان UNI-T

اخفضت أسعار السيارة يوني-تي الكروس أوفر بنسب تراوحت بين 35 ألف جنيه على الفئة الأولى، 45 ألف جنيه على الفئة الثانية، و50 ألف جنيه على الفئة الثالثة.

ومع تطبيق الأسعار الجديدة يصبح سعر الفئة الأولى 1.350.000 جنيه، 1.450.000 جنيه للثانية، 1.550.000 جنيه.

شانجان CS55 بلس

شهدت السيارة CS55 بلس تخفيضات بقيمة 55 ألف جنيه على الفئة الأولى، و65 ألف جنيه على الفئتين الثانية والثالثة. الأسعار المعدلة أصبحت 1.235.000 جنيه، الفئة الثانية تأتي بسعر 1.340.000 جنيه، أما الفئة الثالثة بسعر 1.410.000 جنيه.

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