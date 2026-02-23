أوروبا تلوح بتعليق الاتفاق الجمركي مع الولايات المتحدة.. ما السبب؟



وكالات

يتجه البرلمان الأوروبي إلى تعليق تنفيذ الاتفاق الجمركي المبرم مع الولايات المتحدة، على خلفية قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بفرض رسوم عالمية جديدة، رغم الهزيمة القضائية التي تعرضت لها سياسته الجمركية.

قال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه، إنه سيقترح خلال جلسة استثنائية الاثنين تعليق الاتفاق، مشددا على أن لا أحد يعرف الآن ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة أصلا على الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

أضاف: "قبل اتخاذ خطوات إضافية، نحتاج إلى حالة من الوضوح واليقين القانوني".

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اتفقت مع ترامب الصيف الماضي على ألا تتجاوز الرسوم الجمركية على معظم الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة نسبة 15%.

إلا أن الاتفاق، الذي صيغ لاحقا بشكل قانوني مع الجانب الأمريكي، لا يزال بانتظار مصادقة البرلمان الأوروبي.

وعقب صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية ضد سياسته الجمركية، أعلن ترامب الجمعة فرض رسوم عالمية بنسبة 10% على الواردات، قبل أن يرفع النسبة السبت إلى 15%.

واستند ترامب في قراراته إلى قانون التجارة لعام 1974 الذي يسمح، في ظروف معينة، بفرض رسوم جمركية لمدة تصل إلى 150 يوما.

ووصف لانجه الرسوم الجديدة بأنها خرق للاتفاق، موضحا أنها ستفرض إضافة إلى الرسوم المسجلة لدى منظمة التجارة العالمية، إذ قال: "إذا كانت الرسوم المقررة هناك تبلغ بالفعل 10%، فسيتم الآن تحصيل ما إجماليه 25%"، وفقا لسكاي نيوز.