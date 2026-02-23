عبر معبر رفح.. وصول دفعة من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة



وكالات

وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة.

وكان هناك 36 مسافرًا ضمن الدفعة الـ16 من العائدين من مصر إلى قطاع غزة وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع.

وكان في استقبال العائدين عشرات من الأهالي، إذ عمَّت الفرحة المكان بعد غياب قسري لذويهم دام أكثر من عامين بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويتوالى وصول دفعات من الفلسطينيين العائدين إلى أرضهم من مصر عبر معبر رفح.

والسبت الماضي، وصلت الدفعة الـ15 من العائدين من مصر إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.

وكانت الدفعة 14 من العائدين إلى غزة قد وصلت إلى القطاع، يوم الخميس الماضي.

والخميس، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن عدد المسافرين عبر معبر رفح البري بلغ 640 مغادرًا، و508 عائدين، و26 مرجعًا، خلال الفترة من 2 فبراير حتى 18 فبراير 2026.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، أن إجمالي عدد المغادرين والعائدين بلغ 1148 مسافرًا، من أصل 3400 مسافر كان من المقرر سفرهم عبر معبر رفح البري ذهابًا وإيابًا، بنسبة التزام تقارب 33%.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، إن 60 فلسطينيا، و22 مريضا، و38 مرافقا سافروا من قطاع غزة يوم الأربعاء، في حين وصل إلى القطاع 60 شخصا عبر معبر رفح، وفقا للغد.