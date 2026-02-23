باستثناء 12 ألف منزل.. عودة الكهرباء لمعظم منطقة زابوريجيا الأوكرانية



وكالات

قال حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية، الخاضعة لسيطرة روسيا، إن فرق الطوارئ أعادت التيار الكهربائي إلى معظم المناطق التي تضررت من انقطاع التيار بعد هجوم أوكراني كبير على البنية التحتية للطاقة.

وقال يفجيني باليتسكي، المعين من قبل موسكو، إن التيار الكهربائي عاد إلى جميع المنازل باستثناء 12 ألف منزل في منطقة واحدة، مضيفا أن فرق الطوارئ تعمل على إتمام المهمة.

كان باليتسكي قد تحدث في وقت سابق عن حدوث انقطاعين للتيار في المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا.

وفي مدينة لوهانسك الخاضعة للسيطرة الروسية، قال الحاكم الذي عينته روسيا ليونيد باسيتشنيك إن حريقا اندلع في خزان وقود بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على مستودع نفط، وفقا للغد.