خطوات الحصول على تقييمات التربية والتعليم الترم الثاني 2026 إلكترونيًا

شهدت الساعات الأخيرة زيادة في البحث من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة آلية تحميل تقييمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2026، وذلك عقب إعلان الوزارة إتاحة الرابط الرسمي عبر موقعها الإلكتروني.

خطوات تحميل التقييمات

ولتحميل تقييمات الأسبوع الثالث من الترم الثاني، يمكن اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لتقييمات وزارة التربية والتعليم الخاص بالفصل الدراسي الثاني 2026 من هنا

تحديد المرحلة الدراسية التي ينتمي إليها الطالب.

اختيار الصف الدراسي المسجل به.

تحديد الفصل الدراسي الثاني من قائمة الفصول الدراسية المتاحة.

اختيار المادة المراد تحميل تقييمها.

من خلال خيار "نوع الكتب" يتم الضغط على "تقييمات الأسبوع الثالث".

وبعد استكمال هذه الإجراءات، يصبح بإمكان الطالب تنزيل ملف التقييم بصيغة إلكترونية، ثم طباعته لاستخدامه في المذاكرة والتدريب على نمط الأسئلة المقرر دراستها خلال الفصل الدراسي الثاني.

