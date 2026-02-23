الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصدرت جهات التحقيق بمحافظة الإسكندرية قرارًا رسميًا بالتصريح بدفن جثمان القمص تادرس عطية الله، كاهن كنيسة مارجرجس المطار وأستاذ مادة العهد الجديد بالكلية الإكليريكية اللاهوتية. وجاء هذا القرار عقب مصرع الكاهن مساء الأحد إثر سقوطه المروع من أعلى عقار بمنطقة محرم بك، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث وبيان وجود أي شبهة جنائية من عدمه.

تفاصيل التحقيقات وإفادة الشهود

وكشفت المناظرة الأولية للجثمان عن إصابة الراحل بكسور متفرقة ناتجة عن السقوط من مسافة مرتفعة. وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان تصادف وجودهم بمحيط الحادث أن الأب الراحل كان يتواجد داخل مبنى خدمات، وتعرض فجأة لحالة إغماء أثناء وقوفه بالشرفة مما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه. وبناءً على ذلك، كلفت النيابة إدارة المباحث الجنائية بسرعة الانتهاء من التحريات النهائية للتأكد بشكل قاطع من ملابسات الواقعة ونفي أي شبهات أخرى.

إجراءات أمنية ومسيرة الراحل

تعود تفاصيل الواقعة الأليمة إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط شخص من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة محرم بك. وانتقلت قوة أمنية بصحبة فريق من الإسعاف فورًا إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض طوق أمني بمحيط العقار ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على روح القمص غدًا الاثنين بالكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل. يُذكر أن الراحل من مواليد 9 أغسطس 1963، وقد سيم كاهنًا عام 1997 على يد البابا شنودة الثالث، ونال درجة القمصية عام 2021 على يد البابا تواضروس الثاني، وقد نعته الكلية الإكليريكية برئاسة القمص أندراوس متى تقديرًا لمسيرته الروحية والعلمية الحافلة.