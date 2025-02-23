أوبل تطلق نسخة كهربائية من أيقونتها "موكا".. أسعار ومواصفات

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روسيلسهايم - (د ب أ):

أعلنت شركة أوبل عن إطلاق النسخة الكهربائية Electric من أيقونتها Mokka، التي تنتمي إلى فئة موديلات SUV، نظير سعر يبدأ من 36 ألف و740 يورو أي مايعادل مليون 940 ألف جنيه تقريبًا.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Mokka Electric تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 115 كيلووات/156 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تصل إلى 150 كلم/س.

وتتضافر جهود المحرك مع بطارية سعة 54 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 403 كلم.

تصميم جذاب

وعلى الصعيد الشكلي، تتمتع سيارة الطرق الوعرة Mokka Electric الكهربائية بتصميم جذاب، والذي يلفت الأنظار من خلال خط الزينة الجديد، الذي يمتد عبر السيارة بأكملها، مع كشافات بتقنية LED.

كما تشتمل المقصورة الداخلية على قُمرة قيادة محدثة تدعم برنامج الذكاء الاصطناعي ChatGPT.