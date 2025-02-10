وكالة أمريكية: بدء تعافي سوق السيارات بمصر.. ونمو الكهربائية 16%

القاهرة - (مصراوي):

كشف أحدث تقرير أصدرته وكالة فوكاس تو موف "F2M" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، عن نمو سوق السيارات المصري خلال عام 2024 المنقضي بنسبة 6.4%.

وقالت الوكالة الأمريكية في تقريرها إن قطاع السيارات المصري بدأ يتعافى تدريجيًا، ذلك بعد الانخفاض الحاد الذي سيطر على السوق خلال عامي 2021 و2023.

وبحسب F2M تصدرت شيري الصينية قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بمعدل نمو بلغ 72.2% متفوقة على نيسان اليابانية التي فقدت مركز الصدارة إثر انخفاض مبيعاتها 6.5% على أساس سنوي.

وسجلت هيونداي الكورية الجنوبية قفزة كبيرة باحتلالها المركز الثالث بين العلامات الأكثر مبيعًا في مصر، بنسبة نمو قدرت بـ74.1% بعد أن كانت في الترتيب السابع قبل عام.

أما تويوتا اليابانية فقد ابتعدت عن المراكز الثلاثة الأولى، إذ احتلت الترتيب الرابع رغم نموها بنسبة 17.6%، فيما جاءت شيفروليه الأمريكية بالمركز الخامس بعد انخفاض مبيعاتها بنسبة 12.7%.

وأفادت فوكاس تو موف بنمو قطاع السيارات الكهربائية في مصر بنسبة 15.8% في 2024، وهو ما تراه بطيئًا مقارنة بالأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالرغم من نموها إلا أن السيارات الكهربائية لا تشكل سوى جزءًا صغيرًا من إجمالي المبيعات بسبب ضعف الإقبال عليها، رغم عزم الحكومة المصرية على توسيع هذا القطاع في العقود القليلة القادمة.

وهيمنت شركة سيتروين على سوق السيارات الكهربائية، حيث نمت بنسبة 19% على أساس سنوي واحتفظت تقريبًا بجميع حصص السوق في هذا القطاع.

وعن الموديلات الأكثر مبيعًا خلال 2024، واصلت نيسان صني سيطرتها على قائمة الأكثر مبيعًا رغم انخفاضها بنسبة 12.8% في المبيعات على أساس سنوي، تلتها شيفروليه TFR التي انخفضت مبيعاتها بنسبة 14.1%.

هذا ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 3.7% في السنة المالية 2024/2025، ليصل إلى 5.2% بحلول السنة المالية 2026/2027 مع تراجع التضخم وتوسع الاستثمارات، كما يتوقع أن يتحسن نمو الصادرات مع زيادة إنتاج الغاز والنفط وضعف العملة.

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