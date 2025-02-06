روكس 01 سيارة جديدة في مصر تسير 1115 كم بخزان وقود - التفاصيل

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القاهرة - (مصراوي):

دشنت مجموعة نور الدين الشريف، رسميًا، أعمال وكالتها لعلامة "روكس موتور" ROX Motor الصينية للسيارات الـEVs الكهربائية المتطورة في السوق المصري.

وانطلقت، الأربعاء، أولى موديلات العلامة الصينية في السوق المحلي وهي السيارة روكس 01 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم الفاخرة.

ولم يكشف الوكيل المحلي خلال حفل تدشين العلامة الجديدة، عن الأسعار الرسمية لأولى سيارات روكس بمصر، إذ من المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل السعرية خلال أيام قليلة.

وفقًا للمعلن من الوكيل، تقدم روكس 01 بنظام دفع يتكون من محركين كهربائيين ينتجان قوة إجمالية تقدر بـ470 حصان، مضاف إليهما محرك بنزين بقوة 154 حصان لإمداد البطارية بالطاقة اللازمة.

وتعد روكس 01 واحدة من السيارات التي تعمل بتقنية (REEV) أو المدى الممتد، فهي قادرة بفضل محركاتها على قطع مسافة تصل إلى 1.115 كم قبل الحاجة للشحن أو التزود بالوقود.

تأتي روكس 01 موديل 2025 بهيكل طوله 5.295 ملم، وعرض 1.980 ملم، وارتفاع كلي 1.869 ملم، وقاعدة عجلات بطول 3.010 ملم؛ وتقف على إطارات رياضية قياس 21 بوصة.

وبحسب المعلن، ستتوفر السيارة بسعتين للمقصورة، الأولى تتسع لـ6 ركاب بنظام توزيع ثنائي للمقاعد بثلاثة صفوف، والثانية تتسع لـ7 ركاب بنظام توزيع ثنائي للصفين الأول والثاني وكنبة ثلاثية بالصف الثالث.

سيارة روكس الجديدة مزودة بمصابيح LED أمامية وخلفية، ومساحات أمامية بحساسات أمطار، وإضاءة أمامية تكيفية أوتوماتيكية، ومرايا ضم بنظام مانع الإبهار، وإشارات جانبية ديناميكية بالأمام والخلف.

تمتلك سيارة روكس الجديدة مجموعة من وسائل الأمان يذكر منها بالإضافة إلى الأنظمة القياسية ABS وEBD، نظام ESP للثبات الإلكتروني، ونظام RCTA للتحذير عند السير للخلف، ونظام RMI للحماية من الانقلاب ونظام HHC للثبات على المنحدرات.

كما يتوفر بالسيارة عدد من وسائل المساعدة على القيادة أبرزها 5 رادارات مليممترية و12 رادار موجات فوق الصوتية، و6 كاميرات تعزز تقنية الرؤية الكلية 360 درجة، و5 أنظمة للقيادة "Rock-Snow-Mud-Sand-Wade"، مثبت سرعة تكيفي، وغيرها.

أما تجهيزات الراحة والأمان بالمقصورة، أبرزها وسائد هوائية أمامية وستائر جانبية أمامية وخلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعدة ومساند يد جلدية، تكييف هواء أوتوماتيك ثلاثي النطاقات، زجاج عازل للحرارة والضوضاء، إضاءات محيطية 256 لون، سقف بانورامي كهربائي.

يقدم الوكيل المحلي السيارة روكس 01 الجديدة بضمان لمدة 5 سنوات أو 150.000 كيلومتر أيهما أقرب، وضمان منفصل على البطارية لمدة 8 سنوات أو 240.000 كيلومتر.

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