"سيارة الغلابة".. وداعًا بي واي دي F3

"كاش باك" من 30 إلى 50 ألف جنيه على سيارات GAC في مصر

بستيون تخفض أسعار عدد من طرازاتها بمصر حتى 120 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

قررت مجموعة الأمل للسيارات، وكلاء علامات بى واى دى وكينج لونج وفورثينج الصينية ولادا الروسية، وقف إنتاج السيارة بي واي دي F3 نهائيًا بالسوق المصري.

وقال مصدر مسؤول بالشركة إن خطوط إنتاج بي واي دي F3 في مصر ستتوقف بنهاية الربع الأول من 2025، على أن تكون هناك سيارة بديلة لها بنفس المدى السعري.

وكانت بي واي دي BYD الصينية أعلنت في عام 2021 عن وقف إنتاج السيارة F3 داخل مصانعها في الصين، إلا أن إنتاجها استمر في مصانع الأمل بمصر حتى العام الجاري.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"مصراوي"، أن الأمل لديها بالفعل خطط لبدائل أخرى مع توقف F3، ومنها طرازات كهربائية؛ فضلًا عن تجميع طرازين لعلامة فورثينج التي حصلت الشركة على وكالتها بمصر مؤخرًا.

وفي تصريح سابق لـ"مصراوي" قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات، إن المجموعة تعاقدت على استيراد أول دفعة من طرازات فورثينج والتي من المقرر أن تصل إلى الموانئ المصرية في غضون أسابيع قليلة

وأشار سليمان إلى أن سيارات فورثينج الجديدة ستخضع لفترة من الاختبارات على الطرق المصرية، ذلك قبل الشروع في عمليات تجميعها محليًا.

تاريخ بي واي دي F3 في مصر

تم إطلاق بي واي دي F3 في السوق المصري في بداية عام 2011، وكانت السيارة تستهدف الأسواق الاقتصادية، حيث تقدم ميزات تنافسية من حيث التصميم والأداء، بالإضافة إلى توفر قطع الغيار بأسعار معقولة.

السيارة بي واي دي F3 التي كان يطلق عليها "سيارة الغلابة" لأسعارها الاقتصادية، تعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تنفس طبيعي، ما يمنح السيارة قوة جيدة وأداءً مرضيًا في مختلف ظروف القيادة.

كانت السيارة في السنوات الأولى من طرحها في السوق المصري تأتي مع ناقل حركة يدوي فقط، ثم تم إضافة خيار ناقل الحركة الأوتوماتيكي في الإصدارات اللاحقة.

يتميز هذا الموديل بكفاءته في استهلاك الوقود، ما جعله جذابًا للعملاء الباحثين عن سيارة اقتصادية والعاملين في قطاع نقل الركاب وسيارات الأجرة.

وعلى مدار الأعوام الـ15 الأخيرة، كانت بي واي دي F3 من السيارات التنافسية في السوق المحلي، إذ استطاعت أن تصبح من بين السيارات العشر الأكثر مبيعًا على مدار أعوام إلى جانب سيارات مثل تويوتا كورولا ونيسان صني وهيونداي إلنترا وغيرها.

وشهدت السيارة الصينية خلال السنوات التي تلت إطلاقها، عددًا من التحديثات والتحسينات. تضمنت هذه التحديثات تحسينات في التصميم الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الأمان مثل إضافة الوسائد الهوائية ونظام ABS. كما تم تحسين جودة المواد المستخدمة في السيارة لتوفير راحة أكبر للسائق والركاب.

ووفقًا لآخر تسعير معلن، فإن بي واي دي F3 موديل 2025 تتوفر بأسعار رسمية 650 ألف جنيه للفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك بـ730 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

روكس 01 سيارة جديدة في مصر تسير 1115 كم بخزان وقود - التفاصيل

بالصور.. لادا تطرح نيفا سبورت الجديدة كليًا في الأسواق

"مرسيدس الغلابة".. أسعار اسبرانزا A-620 في سوق المستعمل

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد