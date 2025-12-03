تويوتا تطلق سيارتها bZ4X الكهربائية الجديدة في الأسواق.. صور

كيا EV5 الكهربائية تقترب من السوق المصري لأول مرة.. ماذا نعرف عنها؟

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا أكبر منتج للسيارات في اليابان، عن إطلاق سيارتها bZ4X الكهربائية الكروس أوفر، التي تأتي بتحديثات شاملة على التصميم والتقنيات ونظام الدفع.

وأوضحت الشركة اليابانية أن التصميم الخارجي أصبح أكثر عصرية وانسجاما؛ إذ حصلت المقدمة الأمامية على ما يعرف بـ"تصميم رأس المطرقة"، مع كشافات أمامية أنحف، وكذلك خطوط ضوئية نحيفة.

كما تم إعادة تصميم أغطية رفارف السيارة لتكون بطلاء أسود لامع، فضلا عن خيار لسقف مزود بخلايا شمسية لتعزيز مدى السيارة بشحن إضافي.

وتتمتع المقصورة الداخلية بشاشة مركزية بحجم 14 بوصة، كذلك تم تحسين أنظمة القيادة المساعدة مثل الحفاظ على المسار ونظام تثبيت السرعة المتوائم.

وتتوفر السيارة الكهربائية الكروس أوفر بنسختين: بقوة 224 حصانا للدفع الأمامي و343 حصانا في نسخة الدفع الرباعي (AWD).

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7.4 ثانية، وتصل كذلك إلى السرعة القصوى 160 كلم/س.

ويتوفر للسيارة الكهربائية bZ4X الجديدة بطارية بسعة 57.7 أو 73.1 كيلووات ساعة، مع مدى سير يصل إلى 569 كلم.

كما يتوفر للسيارة طاقم عجلات مقاس 18 أو 20 بوصة، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 450 لترا.