تويوتا تطلق سيارتها bZ4X الكهربائية الجديدة في الأسواق.. صور

كتب : مصراوي

12:56 م 03/12/2025
  • عرض 11 صورة
  
    خطوط تويوتا bZ4X الكهربائية الجانبية
  • عرض 11 صورة
    مؤخرة تويوتا bZ4X الكهربائية
  • عرض 11 صورة
    إضاءات تويوتا bZ4X الكهربائية الخلفية
  • عرض 11 صورة
    أبواب تويوتا bZ4X الكهربائية
  • عرض 11 صورة
    عجلة قيادة تويوتا bZ4X الكهربائية
  • عرض 11 صورة
    مقاعد تويوتا bZ4X الكهربائية الخلفية
  • عرض 11 صورة
    مساحة تخزين تويوتا bZ4X الكهربائية
  • عرض 11 صورة
    إطارات تويوتا bZ4X الكهربائية
  • عرض 11 صورة
    مقصورة تويوتا bZ4X الكهربائية
  • عرض 11 صورة
    مقدمة تويوتا bZ4X الكهربائية

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا أكبر منتج للسيارات في اليابان، عن إطلاق سيارتها bZ4X الكهربائية الكروس أوفر، التي تأتي بتحديثات شاملة على التصميم والتقنيات ونظام الدفع.

وأوضحت الشركة اليابانية أن التصميم الخارجي أصبح أكثر عصرية وانسجاما؛ إذ حصلت المقدمة الأمامية على ما يعرف بـ"تصميم رأس المطرقة"، مع كشافات أمامية أنحف، وكذلك خطوط ضوئية نحيفة.

كما تم إعادة تصميم أغطية رفارف السيارة لتكون بطلاء أسود لامع، فضلا عن خيار لسقف مزود بخلايا شمسية لتعزيز مدى السيارة بشحن إضافي.

وتتمتع المقصورة الداخلية بشاشة مركزية بحجم 14 بوصة، كذلك تم تحسين أنظمة القيادة المساعدة مثل الحفاظ على المسار ونظام تثبيت السرعة المتوائم.

وتتوفر السيارة الكهربائية الكروس أوفر بنسختين: بقوة 224 حصانا للدفع الأمامي و343 حصانا في نسخة الدفع الرباعي (AWD).

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7.4 ثانية، وتصل كذلك إلى السرعة القصوى 160 كلم/س.

ويتوفر للسيارة الكهربائية bZ4X الجديدة بطارية بسعة 57.7 أو 73.1 كيلووات ساعة، مع مدى سير يصل إلى 569 كلم.

كما يتوفر للسيارة طاقم عجلات مقاس 18 أو 20 بوصة، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 450 لترا.

