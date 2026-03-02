أعلنت وزارة الدفاع القطرية، عن نجاح القوات المسلحة في التصدي لهجوم واسع استهدف مناطق متفرقة من الدولة، مؤكدة إسقاط طائرتين مقاتلتين من طراز "سو-24" قادمتين من الأجواء الإيرانية.

حصيلة الاعتراضات الميدانية

أوضحت الوزارة في بيان رسمي، على حسابها عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين، أن القوات الأميرية القطرية تمكنت من تدمير 7 صواريخ باليستية عبر منظومات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى اعتراض 5 طائرات مسيرة (درونز) بتنسيق مشترك بين القوات الجوية والقوات البحرية الأميرية، قبل وصولها إلى أهدافها.

خطة العمليات والجاهزية

أكد البيان، أن التعامل مع هذا التهديد تم "فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة"، مشددا على أن جميع الصواريخ والمسيرات أُسقطت في مناطق آمنة دون تحقيق أي من أهدافها المعادية، وذلك بفضل اليقظة العالية لمنظومات الرصد والتتبع.

رسالة سيادة وحزم

شددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية "تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة"، مؤكدة استعدادها التام للتصدي بحزم لأي تهديد خارجي يمس أمن وسلامة أراضي المملكة العربية القطرية.

يأتي هذا التطور في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.