الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصدرت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بإلغاء العمل بقرارات حظر تقنين أملاك الدولة الواقعة داخل الحيز العمراني لمدن المحافظة، والمناطق المتاخمة له.

وأوضحت المحافظ أن القرار يأتي في إطار سعي الدولة لإنهاء ملفات تقنين أملاك الدولة العالقة، وتقديم تيسيرات ملموسة للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية وضمان حقوقهم وحقوق الأجيال القادمة.

تطبيق أحكام القانون الجديد والتزامات اللجان

شددت المحافظ على ضرورة التزام إدارة أملاك الدولة والوحدات المحلية واللجان المختصة بتطبيق بنود القانون رقم 168 لسنة 2025 الذي ينظم إجراءات تقنين أملاك الدولة.

وأكدت أن القرار يستهدف تسهيل الإجراءات على من تواجدوا في الحيز العمراني أو المناطق المتاخمة له قبل 15 أكتوبر 2023، لضمان سير عملية التقنين وفق الضوابط القانونية المنظمة.

دعوة عاجلة للمواطنين للتسجيل عبر المنصة الوطنية

دعت المحافظة جميع المواطنين المعنيين بسرعة تقديم طلباتهم عبر المنصة الوطنية للتقنين لإثبات حقهم المشروع في تملك الأراضي التي يشغلونها.

وتم التأكيد على اللجان المختصة بسرعة عرض الطلبات والبت فيها، تمهيدًا لإصدار العقود النهائية ضمن المدد الزمنية التي حددها القانون، بما يضمن مصالح المواطنين واسترداد حقوق الدولة المالية والقانونية.