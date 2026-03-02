حرض على العنف والبلطجة.. نهاية صانع محتوى شهير في تخشيبة مباحث الآداب

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُحرض على البلطجة وأعمال العنف.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة، قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والتحريض على أعمال العنف والبلطجة بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المذكور تبين أن "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة، وبحوزته 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".

بمواجهة صانع المحتوى، اعترف قيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.