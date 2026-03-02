إعلان

حرض على العنف والبلطجة.. نهاية صانع محتوى شهير في تخشيبة مباحث الآداب

كتب : رمضان يونس

07:27 م 02/03/2026

صانع محتوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُحرض على البلطجة وأعمال العنف.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة، قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والتحريض على أعمال العنف والبلطجة بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المذكور تبين أن "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة، وبحوزته 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".

بمواجهة صانع المحتوى، اعترف قيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحريض على عنف حريض على بلطجة لدخلية باحث الآداب لداخلية ولاق لقبض على صانع محتوي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
أخبار المحافظات

بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
يقع ضحية لمقلب رامز جلال اليوم.. 10 معلومات عن دياب
دراما و تليفزيون

يقع ضحية لمقلب رامز جلال اليوم.. 10 معلومات عن دياب

من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
جنة الصائم

من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
برودة شديدة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أخبار مصر

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
أخبار مصر

تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان