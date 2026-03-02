إعلان

ترامب: إيران كانت على طريق امتلاك سلاح نووي لكننا أوقفنا ذلك

كتب : عبدالله محمود

07:26 م 02/03/2026

دونالد ترامب

كتب-عبدالله محمود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العملية الأمريكية القتالية الواسعة مستمرة في إيران من أجل القضاء على التهديد الخطير للنظام هناك.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الإثنين، أن الإيرانيون لم يعودوا قادرين على استخدام المواقع النووية التي قامت القوات الأمريكية بتدميرها تدميرا كاملا.

وأكد ترامب، أن النظام الإيراني يمتلك قدرات لضرب أوروبا وقواعدها المحلية في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا: "هدفنا تدمير القدرات الصاروخية والبحرية لإيران".

وذكر ترامب أن إيران كانت على طريق امتلاك سلاح نووي لكننا أوقفنا ذلك ولن نسمح لهم بامتلاكه، لافتًا إلى أن هدف العملية الأمريكية ضد إيران ضمان عدم تمويل طهران لتنظيمات وجيوش خارجية.

وأشار ترامب إلى أنه يتوقع أن تستمر العملية من 4 إلى 5 أسابيع، ويمكن أن يمتد لفترة أطول.

ونعي ترامب خلال كلمته أفراد الخدمة الأمريكيين الأربعة الذين لقوا حتفهم خلال العملية الأمريكية.

