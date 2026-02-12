محافظ القاهرة يعلن مواعيد عمل نفقي الأزهر خلال شهر رمضان

كتب- محمد نصار:

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مد مواعيد العمل بنفقي الأزهر خلال شهر رمضان على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية بعد منتصف الليل، ويتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لأجراء أعمال الصيانة والنظافة عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، وسيستمر العمل بالنفقين دون توقف على مدار ٢٤ ساعة طوال رمضان حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية خلال الإجازات الأسبوعية.