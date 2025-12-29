تعرف على أسعار جميع السيارات التي تقدمها علامة "رينو" الفرنسية في مصر

تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، 4 سيارات جديدة بالسوق المصري خلال شهر ديسمبر الجاري.

تتنوع سيارات رينو المتاحة محليًا بين سيدان عائلية وكروس أوفر وSUV رياضية متعددة الاستخدامات، وتترواح أسعارها في ديسمبر الجاري

ونستعرض من خلال التقرير التالي سيارات رينو في مصر:

رينو تاليانت

تبدأ أسعار رينو تاليانت 2026 الجديدة في مصر من 675 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو أصبح سعرها 725 ألف جنيه.

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

تتوفر رينو تالیانت في مصر بتجهيزات أمان، تشمل 4 وسائد هوائية، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع انغلاق الفراملABS ، برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام قياس ضغط الإطارات.

رينو كارديان

تتوفر رينو كارديان بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر 800 ألف جنيه، والفئة تكنو الثانية 850 ألف جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا 900 ألف جنيه.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ينتج قوة تصل إلى 100 حصان مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

عززت رينو السيارة بمنظومة متكاملة من تجهيزات السلامة القياسية، تشمل وسائد هواء أمامية، نظام فرامل مانعة للانغلاق، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، برنامج الثبات الإلكتروني، مساعد فرامل للطوارئ، ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات.

رينو أوسترال

تقدم السيارة أوسترال الفيس ليفت 2026 في مصر بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 1.390.000 جنيه للفئة الأولى، و1.525.000 جنيه للفئة الثانية، و1.650.000 للثالثة، بينما الفئة الأعلى تجهيزًا بـ1.750.000 جنيه.

تعتمد رينو أوسترال على محرك تربو رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي، بقوة 150 حصان مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، وينقل حركة للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك.

تمتاز جميع الفئات ب 7 وسائد هوائية وباقة أمان متقدمة تشمل رصد النقطة العمياء، فرامل الطوارئ عند الرجوع، وتنبيه حركة المرور الخلفية، أما الفئة الثالثة Alpine فهي الإصدار الرياضي الفاخر، بمقاعد من ألكانتارا وعلى التابلوه والأبواب وأسفل الدركسيون، وعتب أبواب بشعارAlpine.

رينو ميجان

تقدم رينو ميجان الجديدة في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 1,090,000 جنيه للفئة الأولى، و1,190,000 جنيه للفئة الثانية، و 1,290,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تأتي ميجان الجديدة بنوعين من المحركات الأول سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك، والثاني سعة 1300 سي سي تربو بقوة 150 حصان متصل بناقل حركة رياضي من 7 سرعات ثنائي التعشيق Dual Clutch، وتصل لسرعة قصوى 180 كم/ساعة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 13.4 ثانية.

تتمتع ميجان بمجموعة كبيرة من وسائل الأمان والسلامة أبرزها 6 وسائد هوائية، ونظام مانع انغلاق الفرامل، وبرنامج توزيع قوة الفرامل الإلكتروني، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج تدعيم الفرامل وبرنامج المساعدة على المرتفعات، ونظام تحذير عند انخفاض ضغط الإطارات، وتثبيت مقاعد الأطفال، ومانع إدارة المحرك للحماية ضد السرقة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام تنبيه السائق في حالة الإرهاق، ونظام التنبيه عند الخروج عن الحارة المرورية، ونظام ركن السيارة آليا- وشاشة عرض معلومات في نطاق الرؤية.

اقرأ أيضًا:

رحلة الهبوط.. بروتون ساجا أرخص سيارة أوتوماتيك تفقد 20 ألف جنيه خلال 2025

"ينتظره كثيرون".. مزاد كبير لبيع سيارات ملاكي تابعة لمطار القاهرة

لإبراز قدراتها.. كايي مصر تختبر سياراتها على حلبة سباق - تفاصيل وأسعار