شهدت مصر خلال عام 2025 انضمام العشرات من العلامات التجارية التي تقدم لأول مرة بالسوق المحلي، فقد بلغ إجمالي العلامات نحو 15 علامة وأكثر من 40 سيارة غالبيتها قادمة من الصين.

ومع دخول هذا العدد غير المسبوق من السيارات التي تقدم لأول مرة، بدأ مستهلكون يشتكون من نقص بعض قطع الغيار الأساسية لسيارات لا يقدمها وكلاء جدد فقك بل أيضًا بعض الوكلاء الكبار.

وتسببت بعض الأعطال بحسب أحد المتضررين من غياب قطع غيار سيارته الصينية الجديدة، إلى توقفها لأكثر من ثلاثة أشهر بأحد مراكز خدمة العملاء الخاصة بالعلامة التجارية.

ولم تقتصر شكاوى مستهلكين من نقص قطع الغيار الكبيرة بل امتدت الشكاوى إلى غياب القطع المستخدمة في عمليات الصيانة الدورية.

ويتوقع مراقبون أن يستمر نقص قطع الغيار في سوق الصيني تحديدا خلال عام 2026، وخاصة مع استقبال السوق لسيارات وعلامات تجارية جديدة من المقرر الإعلان عنها خلال العام المقبل.

وأشارت تقارير، إلى أن بعض الوكلاء الجدد في مصر لم يضعوا تصورا واقعيا لاحتياجات السوق من قطع الغيار مسبقًا، ما نتج عنه معاناة العديد من مالكي السيارات وتوقف سياراتهم بشكل كامل عن العمل.

ومن أبرز الشكاوى التي انتشرت مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت غياب قطع لها علاقة بالأعطال الجسيمة مثل الموتور والفتيس وبعض الأجزاء الخارجية بالسيارة، فضلًا عن شكاوى ارتفاع التكاليف والمدد الكبيرة التي تستغرقها عملية الإصلاح.

وطالب الكثير من مالكي السيارات بإلزام وكلاء العلامات الصينية باستيراد كميات أكبر من قطع الغيار وإتاحة مخزون متوازن يشمل كافة قطع الغيار التي تحتاجها السيارات داخل مراكز الخدمة المعتمدة. بدلا من اضطرار الوكيل إلى استيراد القطعة من الخارج بشكل فردي الأمر الذي يحمل المستهلك أعباءً إضافية.

