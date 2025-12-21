اختتمت مساء السبت، فعاليات الدورة الثانية من قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية 2025 EVs Electrify Egypt ، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بنجاح كبير.

وأقيمت القمة التي نظمتها شركة "برانديت كايرو" تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والنقل ووزارة البيئة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ونقابة المهندسين، AIESEC، و ST PERI، وIEEE، وEABA، ومعهد بحوث الإلكترونيات.

قال محمد الصعيدي، الرئيس التنفيذي لقمة EVs، إن نجاح نسخة 2025 من قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، يعد امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولة والتي أقيمت في 2024 برعاية رئاسة مجلس الوزراء ومشاركة 18 جهة حكومية، دولية، إقليمية ومحلية، وشهدت حضور حوالي 75 ألف زائر، وأكثر من 58 شركة عارضة و 96 متحدثًا دوليًا.

وأضاف الصعيدي أن هذا النجاح أسهم في دعم مشهد الطاقة النظيفة والتنقل الكهربائي في مصر، لافتًا إلى الإقبال الكبير المعزز بمشاركة حكومية واسعة واهتمام كبير من الأطراف الرئيسية الفاعلة في هذا القطاع الحيوي، ما يؤكد التزام تلك الأطراف بتعزيز سياسات الاستدامة ودعم التحول نحو استخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة.

وأكد أن قمة مصر لوسائل التنقل الكهربائية باتت المنصة المثالية للشركات الرائدة لاستكشاف فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى امتلاك مصر الإمكانات الكاملة لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية، بما يسهم في بناء سلسلة إمداد محلية قوية للسيارات الكهربائية ويعزز تنافسية الصناعة المصرية في المنطقة.

كانت النسخة السابقة من القمة شهدت إطلاق أول "رابطة مصرية عربية لوسائل التنقل الذكية والسيارات الكهربائية في مصر والوطن العربي"، التي تهدف إلى تمكين كافة الأطراف المعنية بقطاع التنقل الكهربائي، من خلال تعزيز التعاون بين المصنعين والمبتكرين والمستثمرين.

وتسعى أيضًا هذه الرابطة التي إنطلقت من قلب قمة EVs الأولى إلى تشجيع ودعم التحول إلى وسائل التنقل الذكية والمستدامة بالوطن العربي، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي.

تضمن المعرض في دورته الثانية العديد من الفعاليات، سواء من خلال ندوات القمة أو الجلسات النقاشية حول مستقبل التنقل المستدام في مصر.

وركزت الجلسات على محاور رئيسية تشمل استراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية لتصنيع المركبات الكهربائية، وتقييم توفر الصناعات الداعمة لذلك، والتحديات المحلية والعالمية في التحول نحو التنقل الكهربائي، مع التركيز على الاعتبارات الجيوسياسية والتعاون الإقليمي.

كما تم تسليط الضوء على أهمية قطاع النقل في جهود مصر للعمل المناخي والاستدامة، إلى جانب أهداف النقل المستدام وأرصدة الكربون، واستعراض فرص التعاون الدولي لتعزيز التحول الأخضر في مصر.

ناقشت الجلسات أيضًا سبل تحقيق رؤية النقل المستدام من خلال الاستثمارات الاستراتيجية المحلية والدولية والتحول الاقتصادي المدفوع بالمركبات الكهربائية، مع التركيز على خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التصنيع المحلي في هذا القطاع.

وتناولت كذلك موضوع المدن الذكية والتنقل المتكامل، وخطط البنية التحتية المستقبلية لدمج المركبات الكهربائية وحلول التنقل الجديدة في المساحات الحضرية الحديثة، إلى جانب استعراض سبل توطين المكونات الأساسية للمركبات الكهربائية الخفيفة، وتطوير بطاريات أيونات الليثيوم في مصر، مع التركيز على أحدث الأبحاث والتطوير في تصميم وتصنيع محركات المركبات الكهربائية، وتحديات تصنيع الدراجات ثلاثية العجلات.

وشهد المعرض حضورًا قويًا من الزوار لاستكشاف أحدث منتجات وخدمات الشركات المشاركة، بما في ذلك السيارات الكهربائية الهجينة، والشاحنات والحافلات الكهربائية، والبنية التحتية للشحن، إلى جانب تجربة أحدث السيارات الكهربائية ومزاياها وأدائها المتميز.

كما شهدت قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية EVs Electrify Egypt Summit 2025 مشاركة واسعة من كبرى الشركات والعلامات التجارية والتوكيلات الرسمية العاملة في منظومة السيارات الكهربائية والتكنولوجيا والطاقة والخدمات المالية والخطوط الجوية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز جهود القطاع العام والخاص لدعم استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة والتحول نحو استخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة.

وكرمت شركة "برانديت كايرو" نخبة من المؤثرين والإعلاميين المتخصصين في قطاع السيارات، وذلك في إطار حرص القمة على إبراز النماذج المصرية الرائدة التي لعبت دورًا فاعلًا في تطوير منظومة السيارات الكهربائية، وتعزيز الوعي الإقليمي بالتكنولوجيا النظيفة وحلول النقل المستدام.

وأكد القائمون على قمة EVs Electrify Egypt أن هذا التكريم يعكس إيمان إدارة القمة بالدور المحوري للإعلام والخبرات المتخصصة في دعم الابتكار، وبناء جسور التواصل بين الصناعة والجمهور، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير المركبات الكهربائية، ودعم استراتيجية الدولة للتحول نحو وسائل النقل النظيفة.

