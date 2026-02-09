القسام تتوعد المتعاونين مع إسرائيل: "مصيرهم أسود"

وكالات

قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، إن "العملاء المستعربين الذين ينفذون اعتداءات بحق الفلسطينيين ومقاوميهم، يمثل تماهياً كاملاً مع الاحتلال وتنفيذاً لأجنداته وتبادلاً للأدوار معه".

وأضاف أبو عبيدة، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، "أن هؤلاء المخنثون لا يسترجلون إلا في مناطق سيطرة جيش الاحتلال وتحت حماية دباباته"، لافتًا إلى "أنهم يقومون بغدر والاستقواء على المدنيين، والاستئساد على أبطال المقاومة الذين أنهكهم الجوع والحصار، ليس رجولةً بل محاولةً يائسةً من هؤلاء لإثبات الذات".

ووصف الناطق باسم القسام، عملاء الاحتلال بأنهم "أحفاد أبي رغال من كلاب الأثر وأدواته"، محذّراً من أن مصيرهم أسودا قريبا ينتظر المتعاونين مع إسرائيل.

وشدد أبو عبيدة على أن عاقبة العملاء هي القتل والزوال الحتمي، ولن يستطيع العدو حمايتهم من عدالة شعبنا، ولن يجدوا في أرضنا الطاهرة حتى قبوراً تقبل جيفهم العفنة.