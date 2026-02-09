إعلان

التضامن: بحث اجتماعي لتحديد الأسر الأولى بالرعاية ضمن "فرحة مصر"

كتب : حسن مرسي

08:06 م 09/02/2026

وزارة التضامن الاجتماعي

كشف الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عن الآلية الإلكترونية الجديدة للتسجيل في مبادرة "فرحة مصر" لدعم الشباب المقبلين على الزواج، مؤكدًا أن المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة أصبحت البوابة الرئيسية لرفع الطلبات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن المتقدمين يقومون برفع بياناتهم والمستندات المطلوبة عبر المنصة، لتخضع بعدها لدراسة دقيقة من خلال بحث اجتماعي شامل تُجريه مديريات التضامن في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن المبادرة تستهدف في المقام الأول الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنها تشمل المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأيتام وأبناء دور الرعاية.

وتابع أن أول مستفيدين من المبادرة كانا من ذوي الإعاقة، في إشارة واضحة إلى سياسة الدعم الشامل التي تتبعها الدولة وتركيزها على الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار العقبي إلى أن المنصة الإلكترونية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تحت إشراف فرق متخصصة من وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم الجمعيات الأهلية.

وأكد العقبي على توفير قنوات اتصال مباشرة عبر صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمساعدة أي متقدم يواجه صعوبات تقنية أو إجرائية خلال عملية التسجيل، مما يضمن وصول الدعم إلى جميع المستحقين دون عوائق.

وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور محمد العقبي الأسر الأولى بالرعاية فرحة مصر

