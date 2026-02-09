بعد عودته من أبوظبي.. الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات مصر للطيران

كتب– أحمد العش:

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الاثنين، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من العاصمة الإماراتية أبوظبي قام بمشاهدة أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران، وهي من طراز إيرباص A350.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، أشار إلى أن انضمام الطائرة إلى أسطول طائرات شركة مصر للطيران يمثل نقلة نوعية في تحديث الأسطول وتعزيز قدرات الشركة في خدمة المسافرين وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وأن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال النقل الجوي.



