كتب- حسن مرسي:

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن توجيهات عاجلة بخصم أسعار الدواجن المجمدة إلى نحو 100 جنيه للكيلو جرام، وذلك خلال الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن هذا التخفيض سيتم تطبيقه في المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلاً رمضان"، مشيرًا إلى تنسيقٍ جارٍ بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز "مستقبل مصر" لاستيراد كميات إضافية وطرحها في الأسواق قبل بداية الشهر الكريم، لضمان وفرة المعروض ومنع أي ارتفاع غير مبرر.

وتابع الحمصاني أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من السكر، مؤكدًا أن رئيس الوزراء شدد على إزالة أي عقبات في طريق توزيعه.

وأرجع بعض الأزمات المؤقتة إلى ممارسات ضارة من قبل بعض التجار، مثل حجب السلع أو رفع الأسعار بشكل غير قانوني.

وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن الجهات الرقابية، وعلى رأسها وزارة الداخلية وجهازا حماية المستهلك والمنافسة، تواصل حملاتها المكثفة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين.

وأكد أن جميع السلع الأساسية متوفرة وبكميات تفي بالطلب المتوقع خلال رمضان.

ودعا المواطنين إلى عدم التكالب على الشراء أو الانسياق وراء الإشاعات، مؤكدًا أن آلية زيادة المعروض في الأسواق هي الضمانة الأساسية لاستقرار الأسروفى الأسواق.