الأوقاف تطلق الدورة التدريبية الثالثة لمواجهة الأزمات والحرائق

أطلقت وزارة الأوقاف، من خلال الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية الثالثة بعنوان: "كيفية مواجهة الأزمات والتصدي للحرائق والأمن الإداري وحق الطريق"، وذلك بالمركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور بالعباسية، ضمن سلسلة تدريبية تضم 12 دورة خلال العام الحالي، وتحت إشراف الإدارة العامة للتدريب، وبمشاركة الإدارة العامة للأمن.

واستهدفت "الدورة"، رفع كفاءة العاملين بالمديريات الإقليمية وإداراتها الفرعية والعاملين بالمساجد، من خلال تنمية مهارات التعامل مع الأزمات والطوارئ، وتعزيز مفاهيم السلامة المهنية والأمن المؤسسي، بما يضمن حماية الأفراد والمنشآت، واستمرارية العمل بكفاءة.

وأوضح اللواء هشام السيد، الخبير الأمني في الحماية المدنية، أن الوعي بأسس الوقاية من الحرائق ومعرفة أنواعها وطرق الإطفاء السليمة يُعد خط الدفاع الأول لحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدًا أهمية الالتزام بإجراءات الأمان وتجنب الأخطاء الشائعة عند التعامل مع الحرائق.

وأكد اللواء عبد الرحمن خالد، مدير عام الإدارة العامة للأمن بديوان عام الوزارة، من جانبه، أن تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل يسهم في تقليل الحوادث والإصابات، ويعزز الاستقرار الوظيفي، مشددًا على أن الأمن بمفهومه الشامل يُمثل ركيزة أساسية للتنمية، ويتطلب وعيًا مجتمعيًا وانتماءً وطنيًا صادقًا.

وأشار عبد الواحد الرزيقي، مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بدوره، إلى أن الإدارة الواعية للأزمات تعتمد على الاستعداد المسبق، وتحليل المواقف الطارئة، ووضع السيناريوهات والخطط المناسبة، مع الاستفادة من الدروس المستخلصة بعد انتهاء الأزمات، مؤكدًا الدور المحوري للإعلام في دعم إدارة الأزمات وتعزيز التواصل المؤسسي.

وبيّن الدكتور محمد نصار، مدير عام الإدارة العامة للمساجد بديوان عام الوزارة، أن حق الطريق من القيم الشرعية الأصيلة المرتبطة بحفظ النفس والمال، داعيًا إلى الالتزام بآداب الطريق وقواعد المرور بوصفها واجبًا دينيًا وسلوكًا حضاريًا يسهم في حماية المجتمع.

وجاءت هذه الدورة في إطار خطة وزارة الأوقاف لبناء كوادر واعية ومدرَّبة، قادرة على التعامل مع مختلف التحديات، وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة في جميع قطاعاتها.

