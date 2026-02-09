عزل عبدالسند يمامة من رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ

كتب- عمرو صالح:

أقرت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها اليوم الإثنين، بمقر الحزب بعزل الدكتور عبدالسند يمامة من منصب رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

وكان الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد قد أكد في تصريحات سابقة أن اختيار رؤساء الهيئات البرلمانية للحزب في مجلسي الشيوخ والنواب هو قرار تختص به الهيئة العليا، ويتم إصداره مع بداية كل دور انعقاد.



