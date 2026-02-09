قضية قتل الطفلة "جني" بكرداسة.. "طالب الحقوق" أمام النقض|7 أبريل

قررت محكمة النقض، تأجيل نظر الطعن رقم 12006 لسنة 93 قضائية، المقدم من مصطفى فايز، طالب "كلية الحقوق"، على حكم الإعدام الصادر بحقه في واقعة اتهامه بقتل ابنة جيرانه الطفلة "جنى"، في كرداسة، بعد أن استدرجها إلى منزله بغرض طلب فدية من والدها؛ إلى جلسة 7 أبريل المقبل 2026. لورود تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم.

وأمرت محكمة النقض في الجلسة الماضية، بإيداع المتهم "مصطفى" بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لمدة 45 يومًا لإعداد تقرير وافٍ عن حالته النفسية والعصبية، وبيان مدى مسؤوليته وقت ارتكاب الجريمة.

وأودع المحامي وليد عبد الوهاب مذكرة بأسباب الطعن أمام محكمة النقض على حكم أول درجة، قبل انتهاء المدة القانونية المقررة (60 يومًا) للطعن على الحكم الجنائي الصادر بإدانة موكله مصطفى فايز بالإعدام شنقًا عما أُسند إليه من اتهامات بقتل الطفلة جنى في القضية المقيدة برقم 1299 لسنة 2021 مركز كرداسة.

وأدانت الدائرة 12 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، المتهم الأول بقتل الطفلة جنى وإخفاء جثتها داخل غرفة صرف صحي، وقضت بمعاقبته بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

كما عاقبت المحكمة المتهم الثاني بالسجن المشدد 10 سنوات، والمتهم الثالث بالسجن المشدد 6 سنوات، والمتهم الرابع بالحبس سنة واحدة.

وأحالت النيابة العامة القضية المقيدة برقم 1299 لسنة 2021 مركز كرداسة والمتهم فيها كل من: مصطفى فايز (20 سنة – طالب جامعي)، وم.ع (16 سنة)،وم.ع (28 سنة – عامل)،وع.ف (23 سنة – عامل)، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الطفلة جنى وإخفاء جثمانها.

وأسندت النيابة العامة، وفق أوراق الدعوى، إلى المتهمين الأول والثاني تهمة قتل الطفلة "جنى.ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعدّا رباطًا وحدّدا مسكنًا في العقار الذي يقطن به المتهم الأول لارتكاب الجريمة، وما إن شاهدا الطفلة أثناء عودتها إلى منزلها حتى استدرجها إلى الداخل، ثم لفّ المتهم الأول بالرباط حول عنقها و اعتصره بيديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى، وساعدا المتهمين الأول والثاني على الهرب من وجه العدالة بعد ارتكاب الجريمة، ولم يبلغا الجهات الأمنية، كما لم يقدما المعلومات المتعلقة بالواقعة.