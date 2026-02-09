إعلان

وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026

كتب : محمد سامي

07:10 م 09/02/2026

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٦ بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام ٢٠٢٦، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق ٩ فبراير ولمدة شهر، على أن تكون مدة التصفية لكل محل أسبوعين.

ونص القرار على ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين المختصة الواقعة في نطاقها محالهم التجارية، مع الالتزام بإعلان ثمن كل سلعة معروضة للبيع خلال التصفية مقترنًا بسعرها قبل التخفيض، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلك.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على السلع بتخفيضات حقيقية، مشيرًا إلى أن التصفية تشمل محال بيع الملابس، والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية (الأحذية والحقائب)، إلى جانب مختلف الأنشطة التجارية الأخرى.

كما وجّه وزير التموين مديري المديريات بتيسير الإجراءات أمام أصحاب المحال الراغبين في المشاركة، مع تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها، والالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيض، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.

الدكتور شريف فاروق الأوكازيون الشتوي وزير التموين

