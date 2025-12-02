ألفا روميو جوليا موديل 2026 تنطلق رسميًا في مصر.. مواصفات تفصيلية

انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر..

أطلقت مجموعة عز العرب، وكيل علامة "ألفا روميو" Alfa Romeo التجارية في مصر، السيارة جوليا السيدان الفاخرة موديل 2026 رسميًا في السوق المحلي.

تأتي النسخة الأحدث من جوليا الإيطالية دون تعديلات جوهرية حيث تقدم بطول 4639 مم، عرض 1873 مم، ترتفع عن الأرض 1426 مم، طول قاعدة عجلات 2820 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 480 لتر، تقدم السيارة بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

تعتمد جوليا نسخة فيولوتشي بمحرك سعة 2000 سي سي تربو بقوة 280 حصان، مع عزم أقصى 400 نيوتن متر عند 2300 لفة بالدقيقة، تتسارع من الثبات لـ100 كم/س خلال 5.2 ثانية، تستهلك في المتوسط 7 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كم، وبثلاثة خيارات من أنظمة القيادة.

وتقدم جوليا أيضًا بمجموعة كبيرة من تجهيزات الأمان من بينها 6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، نظام المساعدة على صعود المرتفعات HLA، نظام التحكم في الجر TCS، نظام قياس ضغط الهواء بالإطارات TPMS، وكاميرا رؤية خلفية مدعمة بحساسات للركن.

سيارة ألفا روميو تأتي مع تجهيزات خارجية نشمل حساسات مطر للمساحات الأمامية، مصابيح أمامية بتقنية الزنون حساسة للإضاءة، أضواء نهارية بتقنية الـLED للمصابيح الأمامية والخلفية، مع فتحة سقف.

تم تعزيز مقصورة ألفا روميو جوليا بشاشة تعمل باللمس قياس 12 بوصة تدعم نظام أبل كار بلاي Apple CarPlay و أندرويد أوتو Android Auto، نظام ملاحي، خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكياً- بلوتوث، مكيف هواء ثنائي المناطق بفتحات تهوية للمقاعد الخلفية، مقاعد كهربائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، نظام فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، لوحة عدادات رقمية.

