شهد اليوم الأول من شهر ديسمبر الجاري، إعلان عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية في السوق المصري، عن تخفيض نحو 12 سيارة جديدة بقيم تراوحت بين 24.000 جنيه ووصلت إلى 100.000 جنيه.

ويأتي الإعلان عن التخفيضات الجديدة استكمالًا لموجة التراجعات السعرية التي تضرب سوق السيارات المحلي منذ قرابة ثمانية أشهر، بفعل استمرار تعافي الجنيه المصري ووفرة المعروض من السيارات وبخاصة المجمعة محليًا.

وتنوعت السيارات التي انخفضت أسعارها خلال الساعات الـ24 الأولى من الشهر الجاري، ما بين طرز هاتشباك وسيدان وكروس أوفر وSUV رياضية، وتنتمي السيارات إلى علامات صينية وأوروبية وكورية وبعضها مستورد والبعض الآخر مجمعة محليًا.

في التقرير الآتي رصد للسيارات الـ12 التي انخفضت أسعارها:

شيري تيجو 8

تراجعت أسعار شيري تيجو 8 الـSUV الرياضية بقيم تراوحت بين 30 و55 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 1.095.000 جنيه مقابل 1.125.000 جنيه في نوفمبر الماضي، وتراجعت الفئة Luxury خماسية المقاعد إلى 1.155.000 جنيه بدلًا من 1.195.000 جنيه.

أما الفئة Luxury سباعية المقاعد الأعلى تجهيزًا بين فئات تيجو 8 موديل 2026 المجمعة بمصانع الشركة في مصر، تراجعت إلى 1.195.000 جنيه مقارنة بـ1.225.000 جنيه سابقًا.

هيونداي أكسنت RB

انخفضت هيونداي أكسنت RB سيدان العائلية المجمعة محليًا بين 50 و60 ألف جنيه، وباتت أسعارها تبدأ من 730.000 جنيه نزولًا من 780.000 جنيه، والفئة الثانية أصبح سعره الرسمي 760.000 جنيه بدلًا من 810.000 جنيه، فيم الفئة الثالثة بـ839.000 جنيه مقابل 899.000 جنيه سابقًا.

شيري أريزو 8

شهدت قائمة أسعار شيري الجديدة انخفاض أسعار أريزو 8 سيدان العائلية متوسطة الحجم المستوردة بقيم تتراوح بين 80.000 وحتى 100.000 جنيه.

وبعد التخفيض أصبحت أسعار سيارة شيري الجديدة تبدأ من 1.270.000 جنيه مقارنة بـ1350.000 جنيه للفئة Luxury، والفئة Flagship بات سعر الجديد 1.350.000 جنيه بدلًا من 1.450.000 جنيه سابقًا.

هيونداي i30 "هاتشباك"

تراجعت أسعار هيونداي i30 "هاتشباك" المستوردة بقيمة ثابتة قدرها 99.000 جنيه، وأصبحت أسعارها الرسمية تبدأ من 1.050.000 جنيه بدلًا من 1.149.000 جنيه للفئة Blaze، والفئة Redline بات سعرها الجديد 1.250.000 جنيه مقابل 1.349.000 جنيه.

هيونداي إلنترا AD

تراجعت أسعار السيارة هيونداي إلنترا AD سيدان العائلية المجمعة في مصر بين 40.000 وحتى 46.000 جنيه.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديد أصبحت إلنترا AD تبدأ من 899.000 جنيه بدلًا من 945.000 جنيه للفئة Baseline الأولى، والفئة Modern الثانية بات سعرها 990.000 جنيه مقارنة بـ1.030.000 جنيه.

وشهدت قائمة الأسعار انضمام فئة جديدة بنفس مواصفات الفئة Modern ولكن يضاف إليها فتحة سقف وسعرها الرسمي 999.000 جنيه.

وتراجعت أسعار الفئة Topline الأعلى تجهيزًا من إلنترا AD إلى 1.095.000 جنيه بعد أن كان سعرها في نوفمبر الماضي 1.135.000 جنيه.

هيونداي i30 "فاستباك"

فقدت هيونداي i30 "فاستباك" المستوردة 99.000 جنيه المعلن في نوفمبر الماضي، وأصبحت أسعارها الرسمية في ديسمبر تبدأ من 1.100.000 جنيه للفئة Blaze بعد أن كانت تباع بـ1.199.000 جنيه، والفئة Redline نزل سعرها إلى 1.300.000 جنيه مقارنة بـ1.399.000 جنيه.

رينو تاليانت

تراجعت أسعار سيارة رينو بقيم تتراوح بين 24.000 جنيه و74.000 جنيه، إذ أصبحت تبدأ من 675 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن بدلاً 699 ألف جنيه، والفئة الثانية تكنو أصبح سعرها 725 ألف جنيه مقابل 799 ألف جنيه سابقًا.

شانجان CS55 Plus

قرر وكيل علامة شانجان الصينية في مصر تخفيض أسعار السيارة CS55 Plus موديل 2026 خلال ديسمبر الجاري بقيمة 75.000 جنيه. وبعد تطبيق التخفيض أصبح سعر الفئة Flagship المتوفرة بالسوق 1.325.000 جنيه.

رينو كارديان

انخفضت أسعار السيارة رينو كارديان كروس أوفر الخدمية بقيم تتراوح بين 50.000 جنيه وحتى 75.000 جنيه. وبعد التخفيض أصبحت أسعارها تبدأ من 800 ألف جنيه للفئة Evolution بدلًا من 850 ألف جنيه، والفئة Techno الثانية نزلت إلى 850 ألف جنيه مقابل 900 ألف جنيه سابقًا.

أما الفئة Iconic الثالثة الأعلى تجهيزًا فقد نالت أكبر نسبة تخفيض حيث تراجع سعرها إلى 900 ألف جنيه للفئة الأعلى بعد أن كانت تباع بـ975 ألف جنيه.

شانجان UNI-V

فقدت السيارة شانجان UNI-V الجديدة 100 ألف جنيه من سعرها خلال الشهر الجاري، وبات سعرها بعد التخفيض 1.250.000 جنيه بدلًا من 1.350.000 جنيه.

شانجان Eado Plus

تراجعت أسعار شانجان Eado Plus بقيمة ثابتة 50 ألف جنيه في ديسمبر الجاري، وأصبحت سعر شرائها يبدأ من 999.900 جنيه للفئة Elite، والفئة Premium بات سعرها الجديد1.050.000 جنيه، والفئة Flagship الأعلى تجهيزًا بسعر مليون و150 ألف جنيه.

شانجان UNI-T

انخفض سعر شانجان UNI-T الجديدة 50.000 جنيه لجميع الفئات المتوفرة بمصر خلال شهر ديسمبر.

وبعد التخفيض أصبحت أسعار UNI-T كروس أوفر الرياضية المدمجة تبدأ من 1.350.000 جنيه للفئة Premium، والفئة Flagship الأعلى تجهيزًا تراجع سعرها إلى 1.450.000 جنيه.

