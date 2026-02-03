شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب سجالًا بين النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، والمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة تعديلات قانون المهن الرياضية.

وبدأ السجال عندما وجَّه النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تساؤلًا إلى رئيس البرلمان، عن أسباب عدم منحه الكلمة قبل نواب الحزب، قائلًا: "ازاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟! أنا رئيس هيئة برلمانية، أنا اللي اتكلم الأول، الأعراف البرلمانية بتقول كده".

وعقب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على حديث النائب أحمد العطيفي، قائلًا: هناك نواب جاؤوا المجلس للحديث فقط؛ مثال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تحدث وخرج ولم يستكمل سماع المناقشة، وهذا لا يجوز.