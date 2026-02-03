إعلان

أنا اللي أتكلم الأول| سجال برلماني بين العطيفي ورئيس "النواب".. والأخير يرد

كتب : نشأت حمدي

02:45 م 03/02/2026

مجلس النواب- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب سجالًا بين النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، والمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة تعديلات قانون المهن الرياضية.

وبدأ السجال عندما وجَّه النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تساؤلًا إلى رئيس البرلمان، عن أسباب عدم منحه الكلمة قبل نواب الحزب، قائلًا: "ازاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟! أنا رئيس هيئة برلمانية، أنا اللي اتكلم الأول، الأعراف البرلمانية بتقول كده".

وعقب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على حديث النائب أحمد العطيفي، قائلًا: هناك نواب جاؤوا المجلس للحديث فقط؛ مثال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تحدث وخرج ولم يستكمل سماع المناقشة، وهذا لا يجوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب أحمد العطيفي حزب حماة وطن هشام بدوي تعديلات قانون المهن الرياضية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بطلة "همام في أمستردام".. موناليزا تكشف سبب ابتعادها عن الفن
زووم

بطلة "همام في أمستردام".. موناليزا تكشف سبب ابتعادها عن الفن
بينها "المداح" و"الكينج".. تعرف على خريطة مسلسلات mbc في رمضان
زووم

بينها "المداح" و"الكينج".. تعرف على خريطة مسلسلات mbc في رمضان
بعد انبعاث روائح وأدخنة.. البيئة تشن حملة تفتيش مفاجئة بالمريوطية والطالبية
أخبار مصر

بعد انبعاث روائح وأدخنة.. البيئة تشن حملة تفتيش مفاجئة بالمريوطية والطالبية
"انقطع عن المران".. تطورات عاجلة في أزمة رونالدو مع النصر السعودي
رياضة عربية وعالمية

"انقطع عن المران".. تطورات عاجلة في أزمة رونالدو مع النصر السعودي
دجاج أم لحم بقري.. هذه أفضل أنواع اللحوم لصحتك
نصائح طبية

دجاج أم لحم بقري.. هذه أفضل أنواع اللحوم لصحتك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد