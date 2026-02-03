مباريات الأمس
روني يهاجم محمد صلاح ويحدد موعد رحيله عن ليفربول

كتب : محمد عبد الهادي

02:46 م 03/02/2026
وجه المهاجم الإنجليزي السابق واين روني، انتقادات حادة للنجم المصري محمد صلاح، بعد تذبذب مستواه مع فريقه ليفربول بالفترة الأخيرة.

وقال روني في برنامج "عرض واين روني": "جميعنا متفقين أن محمد صلاح من أفضل اللاعبين الذين مروا بالدوري الإنجليزي، ولكن لياقته البدنية تراجعت للأسف وحقبته اقتربت من النهاية".

وتابع روني: "شاهدت صلاح في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، وأعتقد أنكم لاحظتم كيف تراجع مستواه، فهو لم يعد يتحرك بنفس السرعة والرشاقة التي امتاز بها في السنوات الأخيرة".

وأضاف: "أعتقد أن صلاح سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي على الرغم من استمرار عقده، وفي حال استمراره سيكون أمرًا مفاجئًا للجميع، وفرصته الوحيدة في الاستمرار هو التعاقد مع مدرب جديد".

واختتم روني: "ليس صلاح فقط الذي تراجع مستواه في ليفربول، بل مع فان دايك أيضًا الذي لا يقدم موسم جيد".

