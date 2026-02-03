ارتفاع أسعار الدواجن بنحو 7 جنيهات بالأسواق.. فما الأسباب؟

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لـ "مصراوي"، إن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعات بنحو 7 جنيهات خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة يتراوح حاليًا بين 78 و80 جنيهًا.

وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت خلال فترة أعياد الميلاد والكريسماس، نتيجة زيادة الطلب بنحو 10%، حيث وصل سعر الكيلو في المزرعة وقتها إلى 76 جنيهًا، ثم تراجع إلى 73 جنيهًا قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى.

وأرجع السيد هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الدواجن مع دخول شهر رمضان، واتجاه المنتجين إلى تعويض الخسائر التي تكبدوها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن من حق المنتج تعويض خسائره لضمان استمراره في الإنتاج.

وأوضح أن هناك وفرة في الإنتاج ولا توجد أي مشكلات تتعلق بتوافر الدواجن، مضيفًا أن سعر 78 و80 جنيهًا للكيلو في المزرعة يُعد سعرًا عادلًا بالنسبة للمنتجين.

وطالب السيد بضرورة وضع سعر عادل للدواجن يعتمد على تكلفة إنتاج حقيقية على أرض الواقع، موضحًا أنه من الصعب تحديد أسعار الدواجن خلال شهر رمضان بشكل دقيق، إلا أنها ستدور في إطار الأسعار الحالية، على أن يكون الحد الأقصى 80 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

وأضاف أن سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك يتراوح حاليًا بين 88 و90 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الدواجن البلدي بين 108 و110 جنيهات للكيلو في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

كما يتراوح سعر الدواجن البلدي الساسو بين 97 و98 جنيهًا في المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 107 و108 جنيهات، بحسب السيد.

وبالنسبة لأسعار البيض، أوضح أن سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة يتراوح بين 107 و112 جنيهًا، وتباع للمستهلك بسعر 125 جنيهًا، وذلك بعد تراجع الأسعار بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

