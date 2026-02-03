إعلان

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- ميريت نادي:

03:39 م 03/02/2026

البورصة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.88% عند مستوى 48978 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.96%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.06%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 11.2 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 6.6 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 4.6 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.12% عند مستوى 47606 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة مؤشر البورصة البورصة المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لبيان الإصابات.. عرض الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير على الطب الشرعي
حوادث وقضايا

لبيان الإصابات.. عرض الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير على الطب الشرعي
ماذا يحدث لجسمك عند ارتداء الجوارب لأكثر من 8 ساعات؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند ارتداء الجوارب لأكثر من 8 ساعات؟
متصدر الدوري الفرنسي.. عرض جديد لضم إمام عاشور
رياضة عربية وعالمية

متصدر الدوري الفرنسي.. عرض جديد لضم إمام عاشور
حدث في 8 ساعات| مكافأة للعاملين بالسكة الحديد.. وسجال بين رئيس النواب و"العطيفي"
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| مكافأة للعاملين بالسكة الحديد.. وسجال بين رئيس النواب و"العطيفي"
أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها
زووم

أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد