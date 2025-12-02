50 ألف جنيه انخفاضًا بأسعار أرخص سيارات شانجان في مصر

التخفيضات تتوالى.. رينو كارديان تفقد 75 ألف جنيه من سعرها في مصر

أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شانجان التجارية في مصر، تخفيض أسعار السيارة شانجان إيدو بلس موديل 2026 خلال شهر ديسمبر الجاري بقيمة ثابتة 50 ألف جنيه.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية أصبحت أسعار إيدو بلس تبدأ بعد التخفيض من 999.900 جنيه للفئة Elite، والفئة Premium بات سعرها الجديد1.050.000 جنيه، والفئة Flagship الأعلى تجهيزًا بسعر مليون و150 ألف جنيه.

تعتمد شانجان Eado Plus على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 178 حصان، مع عزم دوران بالغ 300 نيوتن.متر، وناقل حركة DCT مزدوج القابض من 7 سرعات.

من حيث الأبعاد، تأتي "إيدو بلس" بطول يبلغ 4.77 متر، وعرض 1.84 متر، وارتفاع يصل إلى 1.44 متر، مع قاعدة عجلات 2.76 متر.

على صعيد أنظمة السلامة، تضم السيارة مجموعة متطورة من التقنيات، تتنوع بين أنظمة فرامل ذكية، وبرامج توازن إلكترونية، إضافة إلى حساسات ركن خلفية.

تضم السيارة 6 وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، ونظام الاتزان الإلكتروني (ESP)، بالإضافة إلى مكابح يد إلكترونية (EPB) لضمان أقصى درجات التحكم والثبات.

السيارة مزودة أيضًا بكاميرا بزاوية رؤية واسعة تصل إلى 540 درجة في الفئة الأعلى، إلى جانب ميزة رصد البقعة العمياء التي تعزز السلامة في التنقلات داخل المدن أو على الطرق السريعة.

المقصورة الداخلية لـ "إيدو بلس" تأتي بتجهيزات تشمل، تشمل شاشات عرض رقمية للعدادات والبيانات الترفيهية، حيث تأتي الشاشة الوسطية بقياس 13.2 بوصة وتدعم الأوامر الصوتية وتطبيقات الهواتف الذكية.

في حين يضاف سقف بانورامي في الفئة الأعلى وفتحة سقف في النسخة القياسية. وتتفاوت التجهيزات الداخلية بين الفئات من حيث نظام الصوت وعدد السماعات، وخيارات التحكم في المناخ.

