"بات في التخشيبة".. ضبط متهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة بأكتوبر

كتب : محمد شعبان

06:38 م 10/02/2026

المتهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة أجرة بأكتوبر

لم تمر سوى ساعات على تداول فيديو نشرته فتاة تتهم شابا بالتحرش بها داخل وسائل المواصلات حتى تتبعت الشرطة خيوط الواقعة وصولا إلى ضبط المتهم مرتديًا نفس ملابسه التي ظهر بها في المقطع.

الفتاة موظفة بإحدى الشركات مقيمة بحدائق أكتوبر تضررت من تحرش شاب بها حال استقلالها سيارة أجرة وفراره عقب ذلك.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ) واعترف بارتكاب الواقعة.

تحرش فتاة أكتوبر سيارة أجرة

