إعلان

رمضان 2026.. ياسر جلال يغني ويرقص بأول أغاني "كلهم بيحبوا مودي"

كتب : مصطفى حمزة

04:02 م 10/02/2026

ياسر جلال وبوستر كلهم بيحبوا مودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرح الموزع الموسيقي إسلام ساسو، أول أغاني الفنان ياسر جلال، في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشر ساسو، عبر صفحته في موقع فيسبوك، فيديو الأغنية، وظهر بها النجم ياسر جلال وهو يغني ويرقص، ويقدم أغنية بعنوان "‘إيه اللي جابني هنا"، وهي من كلمات الشاعر حسام طنطاوي، وألحان عمرو قطب.

وقال حسام طنطاوي، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الأغنية كانت بعنوان (وزير الحنية)، وتم تعديلها إلى (إيه اللي جابني هنا)".

ويشارك الفنان ياسر جلال، في بطولة المسلسل كوكبة من النجوم، من بينهم ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.

ياسر جلال يغني ويرقص مسلسل كلهم بيحبوا مودي أغاني كلهم بيحبوا مودي الفنان ياسر جلال الموزع الموسيقي إسلام ساسو رمضان 2026 دراما رمضان 2026 نسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد سامي عن فيلم "The Seven Dogs": "هيغير طريقة التفكير في الصناع
زووم

محمد سامي عن فيلم "The Seven Dogs": "هيغير طريقة التفكير في الصناع
شعبة الدخان: المنصور الدولية ترفع أسعار سجائر "دافيدوف" بنحو 5 جنيهات
اقتصاد

شعبة الدخان: المنصور الدولية ترفع أسعار سجائر "دافيدوف" بنحو 5 جنيهات
تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
أخبار البنوك

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها
الموضة

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها
هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
زووم

هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي