رمضان 2026.. ياسر جلال يغني ويرقص بأول أغاني "كلهم بيحبوا مودي"

طرح الموزع الموسيقي إسلام ساسو، أول أغاني الفنان ياسر جلال، في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشر ساسو، عبر صفحته في موقع فيسبوك، فيديو الأغنية، وظهر بها النجم ياسر جلال وهو يغني ويرقص، ويقدم أغنية بعنوان "‘إيه اللي جابني هنا"، وهي من كلمات الشاعر حسام طنطاوي، وألحان عمرو قطب.

وقال حسام طنطاوي، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الأغنية كانت بعنوان (وزير الحنية)، وتم تعديلها إلى (إيه اللي جابني هنا)".

ويشارك الفنان ياسر جلال، في بطولة المسلسل كوكبة من النجوم، من بينهم ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.