لنزع سلاح حماس.. جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية واسعة في غزة

كتب- محمود الطوخي

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضع خططا لعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، تهدف لنزع سلاح حركة حماس بالقوة؛ إذ يُستبعد أن تتخلى الحركة عن أسلحتها دون القيام بذلك.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد مرور 4 أشهر على وقف إطلاق النار، يتمسك جيش الاحتلال حاليا بـ"الخط الأصفر" الفاصل، بالتزامن مع عمليات هدم "لا تنتهي" للأنفاق التي يُقدر أن 60% منها لا تزال سليمة، وفق مزاعمها.

ووفقا للصحيفة العبرية، تُشير المعطيات إلى أن خطة وقف إطلاق النار التي توسطت فيها واشنطن في أكتوبر الماضي نصت على تجريد غزة من السلاح، إلا أن تنفيذها يظل "غامضا" في ظل قناعة إسرائيلية باستحالة تحقيق ذلك دون تدخل عسكري.

ويُصر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة تخلي حماس عن أسلحتها، حيث أكد ترامب مرارا أن الحركة "وعدت" بذلك، رغم أن حماس لم تعلن موافقتها رسميا على هذا البند.

وفي الوقت نفسه، يهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتفكيك حماس والقضاء على قدراتها إذا لم تلتزم بالإطار المتفق عليه، مؤكدا أن جيش الاحتلال مصمم على إتمام هذه المهمة بعد استعادة كافة الأسرى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين، أن هذه العملية قد تستغرق سنوات عديدة، لكنها ستكون أكثر حدة لعدم وجود قيود تتعلق بسلامة الأسرى على الأرض.

وكشفت "تايمز أوف إسرائيل"، أن جيش الاحتلال وضع في الأسابيع الأخيرة خططا لسلسلة عمليات محتملة تشمل مناطق لم تطأها القوات البرية خلال عامي الحرب، ومنها مدينة دير البلح وسط القطاع والمواصي الساحلية في الجنوب.

وخلال شهور الحرب الماضية، استُبعدت هذه المناطق خشية تعريض الأسرى للخطر بسبب الكثافة السكانية العالية فيها.

وذكرت الصحيفة، أن إسرائيل قد تظل مقيدة برؤية إدارة الرئيس الأمريكي التي جعلت وقف إطلاق النار محورا لمبادرة "مجلس السلام"، مما يضع أي هجوم شامل في مواجهة احتمالات تقويض الدعم الدولي.

ويسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا على 53% من مساحة غزة، بينما يتكدس السكان في الـ47% المتبقية.