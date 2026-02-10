إعلان

لنزع سلاح حماس.. جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية واسعة في غزة

كتب : مصراوي

06:30 م 10/02/2026

جيش الاحتلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضع خططا لعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، تهدف لنزع سلاح حركة حماس بالقوة؛ إذ يُستبعد أن تتخلى الحركة عن أسلحتها دون القيام بذلك.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد مرور 4 أشهر على وقف إطلاق النار، يتمسك جيش الاحتلال حاليا بـ"الخط الأصفر" الفاصل، بالتزامن مع عمليات هدم "لا تنتهي" للأنفاق التي يُقدر أن 60% منها لا تزال سليمة، وفق مزاعمها.

ووفقا للصحيفة العبرية، تُشير المعطيات إلى أن خطة وقف إطلاق النار التي توسطت فيها واشنطن في أكتوبر الماضي نصت على تجريد غزة من السلاح، إلا أن تنفيذها يظل "غامضا" في ظل قناعة إسرائيلية باستحالة تحقيق ذلك دون تدخل عسكري.

ويُصر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة تخلي حماس عن أسلحتها، حيث أكد ترامب مرارا أن الحركة "وعدت" بذلك، رغم أن حماس لم تعلن موافقتها رسميا على هذا البند.

وفي الوقت نفسه، يهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتفكيك حماس والقضاء على قدراتها إذا لم تلتزم بالإطار المتفق عليه، مؤكدا أن جيش الاحتلال مصمم على إتمام هذه المهمة بعد استعادة كافة الأسرى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين، أن هذه العملية قد تستغرق سنوات عديدة، لكنها ستكون أكثر حدة لعدم وجود قيود تتعلق بسلامة الأسرى على الأرض.

وكشفت "تايمز أوف إسرائيل"، أن جيش الاحتلال وضع في الأسابيع الأخيرة خططا لسلسلة عمليات محتملة تشمل مناطق لم تطأها القوات البرية خلال عامي الحرب، ومنها مدينة دير البلح وسط القطاع والمواصي الساحلية في الجنوب.

وخلال شهور الحرب الماضية، استُبعدت هذه المناطق خشية تعريض الأسرى للخطر بسبب الكثافة السكانية العالية فيها.

وذكرت الصحيفة، أن إسرائيل قد تظل مقيدة برؤية إدارة الرئيس الأمريكي التي جعلت وقف إطلاق النار محورا لمبادرة "مجلس السلام"، مما يضع أي هجوم شامل في مواجهة احتمالات تقويض الدعم الدولي.

ويسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا على 53% من مساحة غزة، بينما يتكدس السكان في الـ47% المتبقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة إسرائيل حماس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
فاكهة الرياضيين الأولى.. متى يكون الموز أكثر فائدة للتمرين؟
نصائح طبية

فاكهة الرياضيين الأولى.. متى يكون الموز أكثر فائدة للتمرين؟
"يوسف وأبوه راحوا في 10 أيام".. أسرار رحلة كفاح انتهت بقبرين وشيطان بلا قلب
حوادث وقضايا

"يوسف وأبوه راحوا في 10 أيام".. أسرار رحلة كفاح انتهت بقبرين وشيطان بلا قلب
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي
أخبار مصر

8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي
ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
أخبار مصر

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي