بعد أيام من الاشتباكات .. استئناف الرحلات بين أديس أبابا وتيجراي

أ ف ب

استؤنفت الرحلات الجوية بين أديس أبابا وإقليم تيجراي الثلاثاء، بحسب ما أظهرت بيانات موقع فلايت رادار، بعد تعليقها خمسة أيام من دون إعلان سبب رسميّ، في وقت وقعت فيه اشتباكات في الأيام الماضية بين الجيش الإثيوبي وقوات الإقليم.

ووفق بيانات موقع فلايت رادار، أقلعت من مطار أديس أبابا رحلات إلى مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم الذي خاضت قواته في السنوات الماضية معارك طاحنة مع الجيش الفدرالي.

وقد أكّد مصدر قريب من السلطات المحلية في تيجراي لوكالة فرانس برس هذه المعلومة عن استئناف الرحلات.

ولم يصدر عن شركة الطيران الإثيوبية أي إعلان بهذا الشأن.

وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه، إن المعارك هدأت الإثنين، ولم يُسجّل وقوع أي هجوم بالطائرات المسيّرة من جانب أديس أبابا.

وتوقّف الرحلات في الأيام الماضية هو الأول منذ توقيع اتفاق سلام في العام 2022، أنهى سنتين من الصراع في هذا الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، بين الجيش المدعوم من إريتريا، وقوات جبهة تحرير تيجراي، والذي أسفر عن 600 ألف قتيل على الأقل بحسب تقديرات الاتحاد الأوروبي التي يعتبرها خبراء أنها أقل من الأرقام الحقيقية.