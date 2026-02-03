إعلان

بعد أيام من الاشتباكات .. استئناف الرحلات بين أديس أبابا وتيجراي

كتب : مصراوي

10:15 ص 03/02/2026

الجيش الإثيوبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أ ف ب

استؤنفت الرحلات الجوية بين أديس أبابا وإقليم تيجراي الثلاثاء، بحسب ما أظهرت بيانات موقع فلايت رادار، بعد تعليقها خمسة أيام من دون إعلان سبب رسميّ، في وقت وقعت فيه اشتباكات في الأيام الماضية بين الجيش الإثيوبي وقوات الإقليم.

ووفق بيانات موقع فلايت رادار، أقلعت من مطار أديس أبابا رحلات إلى مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم الذي خاضت قواته في السنوات الماضية معارك طاحنة مع الجيش الفدرالي.

وقد أكّد مصدر قريب من السلطات المحلية في تيجراي لوكالة فرانس برس هذه المعلومة عن استئناف الرحلات.

ولم يصدر عن شركة الطيران الإثيوبية أي إعلان بهذا الشأن.

وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه، إن المعارك هدأت الإثنين، ولم يُسجّل وقوع أي هجوم بالطائرات المسيّرة من جانب أديس أبابا.

وتوقّف الرحلات في الأيام الماضية هو الأول منذ توقيع اتفاق سلام في العام 2022، أنهى سنتين من الصراع في هذا الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، بين الجيش المدعوم من إريتريا، وقوات جبهة تحرير تيجراي، والذي أسفر عن 600 ألف قتيل على الأقل بحسب تقديرات الاتحاد الأوروبي التي يعتبرها خبراء أنها أقل من الأرقام الحقيقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اشتباكات أديس أبابا تيجراي الجيش الإثيوبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غير موفقة وغريبة.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
الموضة

غير موفقة وغريبة.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026

مي عز الدين بإطلالة شتوية وياسمين صبري تخطف الأنظار .. لقطات نجوم الفن
زووم

مي عز الدين بإطلالة شتوية وياسمين صبري تخطف الأنظار .. لقطات نجوم الفن
ارتفع في 6 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 6 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
بعد أيام من الاشتباكات .. استئناف الرحلات بين أديس أبابا وتيجراي
شئون عربية و دولية

بعد أيام من الاشتباكات .. استئناف الرحلات بين أديس أبابا وتيجراي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 3-2: أزمة لهذا البرج.. وحب وفرص لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 3-2: أزمة لهذا البرج.. وحب وفرص لهؤلاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 110 جنيهات.. الذهب ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد