ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

كتب : مصراوي

10:22 ص 03/02/2026

أسعار الطماطم والبطاطس

كتبت- ميريت نادي:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار، والبرتقال البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-2-2026، بينما انخفضت أسعار الكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 3 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 20 و24 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و23 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

