محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الإعدادية.. والإعلان للطلاب بعد قليل

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بجميع الإدارات التعليمية.

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن النتيجة أصبحت جاهزة للإعلان الرسمي، ويجري حاليًا رفعها وإتاحتها أمام الطلاب بعد قليل.

وأضاف المصدر أن "كنترول" المديرية أنهى كافة التجهيزات الخاصة بإعلان النتيجة، مؤكدًا أن مؤشرات النجاح مطمئنة وتعكس مستوىً جيدًا لأداء الطلاب خلال الامتحانات.