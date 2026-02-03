إعلان

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الإعدادية.. والإعلان للطلاب بعد قليل

كتب : أحمد الباهي

10:19 ص 03/02/2026

اللواء إبراهيم أبو ليمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بجميع الإدارات التعليمية.

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن النتيجة أصبحت جاهزة للإعلان الرسمي، ويجري حاليًا رفعها وإتاحتها أمام الطلاب بعد قليل.

وأضاف المصدر أن "كنترول" المديرية أنهى كافة التجهيزات الخاصة بإعلان النتيجة، مؤكدًا أن مؤشرات النجاح مطمئنة وتعكس مستوىً جيدًا لأداء الطلاب خلال الامتحانات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
بينها الأهلي ضد البنك.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها الأهلي ضد البنك.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
"صدمة لجماهير الأهلي".. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الفريق للدوري العراقي
رياضة عربية وعالمية

"صدمة لجماهير الأهلي".. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الفريق للدوري العراقي
حدث بالفن | موقف محرج لـ إليسا والنقابة تبحث أزمة هاني مهنا وأحمد عز يظهر
زووم

حدث بالفن | موقف محرج لـ إليسا والنقابة تبحث أزمة هاني مهنا وأحمد عز يظهر
خسر 110 جنيهات.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

خسر 110 جنيهات.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 110 جنيهات.. الذهب ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد