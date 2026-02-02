إعلان

غير موفقة وغريبة.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026

كتب : شيماء مرسي

08:16 م 02/02/2026
    آمي تايلور
    تشابل روان
    بيلي إيليش
    ليدي جاجا
    كيشا روز سبرت
    ماريا زاردويا

بالرغم من أن السجادة الحمراء لحفل جوائز جرامي 2026 شهدت إطلالات متنوعة وجذابة، إلا أن بعض التصميمات كانت غير موفقة.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أسوأ إطلالات حفل جوائز جرامي 2026، وفقا لـ "graziamagazine".

ليدي جاجا

ظهرت المغنية والممثلة الأمريكية ليدي جاجا بفستان طويل "كت" باللون الأسود مصنوع من الريش، واعتمدت مكياجا قويا ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

تشابل روان

ارتدت المغنية الأمريكية تشابل روان بفستان طويل مصنوع من الشيفون باللون البرجندي مكشوف عند منطقة الصدر ونسقت معه إكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

بيلي إيليش

تألقت المغنية الأمريكية بيلي إيليش بملابس تشبه "الزي المدرسي" مكونة من جاكيت وجيب قصير باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد باللون الأسود.

آمي تايلور

أطلت النجمة آمي تايلور بجمبسوت باللون البينك الوردي بصيحة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

إف كيه إيه تويجز

ارتدت المغنية الأمريكية إف كيه إيه تويجز فستان طويل باللون البيج بقصة "الكب" واعتمدت مكياجا قويا واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.

ماريا زاردويا

أطلت المغنية الأمريكية ماريا زاردويا بفستان طويل "كت" باللون الأسود شفاف من الأسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كيشا روز سبرت

ظهرت مغنية البوب الأمريكية كيشا روز سبرت بفستان طويل مصنوع من الريش بالكامل باللون الأبيض بقصة "الكب" وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

