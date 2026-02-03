ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور
كتب : مصراوي
أسعار السمك
كتبت- ميريت نادي:
ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-2-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 64 و68 جنيهًا، بزيادة جنيه.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.