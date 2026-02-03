إعلان

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتب : مصراوي

10:20 ص 03/02/2026

كتبت- ميريت نادي:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-2-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 64 و68 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

