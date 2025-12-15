من القوائم الرسمية إلى الغياب.. سيارات خرجت من السوق المصري في صمت

أحدث أسعار صيانات سيارات "سيات" في مصر.. تبدأ من 4.551 جنيه

شهد السوق المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة خروج عدد من السيارات المعروفة والشهيرة من قوائم وكلاء كبرى العلامات التجارية بمصر في صمت ودون إعلان رسمي، تاركة فراغًا واضحًا في فئاتها.

اختفت هذه السيارات تدريجيًا من قوائم الأسعار الرسمية لدى الوكلاء رغم شعبيتها السابقة وانتشارها الواسع.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

ستروين سي إليزيه

اختفت ستروين سي إليزيه من قوائم الوكيل المحلي لعلامة ستروين نهاية 2024، فضلًا عن الأخت غير الشقيقة لبيجو 301، ولا تزال السيارة منتشرة أيضًا بسوق المستعمل.

رينو ستيب واي

اختفت رينو ستيب واي من قوائم الوكيل المحلي لعلامة رينو منذ فترة بين عام 2023 و 2024، خاصة مع تحول رينو لسوق SUV وبدائل أخرى.

هيونداي إلنترا HD

اختفت هيونداي إلنترا hd من قوائم الوكيل المحلي تدريجيًا بمنتصف 2023 و 2024 لصالح الجيل الجديد من إلنترا AD، لكنها لا زالت منتشرة بسوق المستعمل.

بيجو 301

اختفت بيجو 301 من قوائم الوكيل المحلي لعلامة بيجو في مصر عام 2024 ولم يعد لها تسعير رسمي بعد ذلك، رغم انتشارها في السوق المستعمل.

كيا بيجاس

اختفت كيا بيجاس من قوائم الوكيل المحلي للعلامة بمصر بحلول نهاية 2023، فضلًا عن قلة انتشارها الكبير وتدوالها بسوق المستعمل.

سوزوكي سيلاريو

توقف ظهور سوزوكي سيلاريو من قوائم سوزوكي خلال 2023 و 2024، كما أنها ليست منتشرة بسوق المستعمل.

سوزوكي بالينو

توقف ظهور سوزوكي بالينومن قوائم سوزوكي خلال 2023 و 2024، كما أنها ليست منتشرة بسوق المستعمل.

