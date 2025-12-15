أحدث أسعار صيانات سيارات "سيات" في مصر.. تبدأ من 4.551 جنيه

من القوائم الرسمية إلى الغياب.. سيارات خرجت من السوق المصري في صمت

كيا تكشف عن سيارتها "سيلتوس" موديل 2027 الجديدة كليًا.. صور

مقارنة بين أرخص سيارة كروس أوفر يابانية وأوروبية في مصر

القاهرة - (مصراوي):

انطلقت مساء الأحد، في السوق المصري، علامة Li Auto الصينية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بثلاث سيارات مختلفة السعات والاستخدامات وتعمل جميعها بنظام REEV للمدى الممتد.

يسلط التقرير الآتي الضوء على السيارات الثلاث وأسعارها الرسمية:

L6 PRO

تقدم السيارة L6 PRO كروس أوفر متوسطة الحجم الخدمية بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 402 حصان ونظام REEV-4WD، وعزم دوران 529 نيوتن متر، يقوم بإعادة شحن البطاريات، مع بطارية (ليثيوم حديد فوسفات) بسعة 36.8 كيلووات/ساعة.

تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 5.4 ثواني. ويصل إجمالي مدى القيادة إلى 1.390كم؛ ويمكن شحن البطارية بالطاقة السريعة من 20% إلى 80% خلال 20 دقيقة، وشحن بطيء حتى 100% خلال 6 ساعات.

تباع السيارة بسعر رسمي يبدأ من 2.500.000 جنيه.

L7 ULTRA

تتاح السيارة L7 ULTRA الـSUV متوسطة الحجم العائلية لعملاء السوق المصري بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو يعمل على شحن البطاريات، وثلاث بطاريا ليثيوم سعة 52.3 كيلووات/ساعة.

تبلغ قومة المحرك 443 حصان مع عزم دوران 620 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات إلى 110 كم/س في 5.3 ثانية.

يصل مدى قيادة السيارة إلى 1.421 كم (وفق البروتوكول الصيني CLTC)، ويستغرق الشحن السريع من 30% إلى 80% في 25 دقيقة.

تباع L7 ULTRA بأسعار رسمية تبدأ من 3.500.000 جنيه.

L9 ULTRA

تعد السيارة L9 ULTRA الفاخرة الأكبر حجمًا في عائلية Li Auto في مصر، وتعتمد على محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو يعمل على شحن البطاريات، وثلاث بطاريا ليثيوم سعة 52.3 كيلووات/ساعة.

تبلغ قومة المحرك 443 حصان مع عزم دوران 620 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات إلى 110 كم/س في 5.18 ثانية.

يصل مدى قيادة السيارة إلى 1.421 كم (وفق البروتوكول الصيني CLTC)، ويستغرق الشحن السريع من 30% إلى 80% في 25 دقيقة.

تبدأ أسعار السيارة وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية من 4.250.000 جنيه.

