أحدث أسعار صيانات سيارات "سيات" في مصر.. تبدأ من 4.551 جنيه

كتب - محمد جمال:

12:52 م 15/12/2025
أعلنت شركة كيان إيجيبت، الوكيل الحصري لسيارات سيات التجارية في مصر، عن أحدث أسعار صيانات سيارات سيات في مصر، وتبدأ أسعارها كما هو مبين بالجداول من 4.551 جنيه.

وتشمل قائمة الأسعار الجديدة جميع سيارات سيات بمصر بدءًا من سيات إبيزا وليون وأرونا وختامًا بأتيكا، وتختلف أسعار الصيانات المعروضة بالجداول طبقًا لنوع الخدمة وعدد الكيلومترات المقطوعة.

ونستعرض من خلال الصور التالية أحدث جداول صيانات سيارات سيات في مصر:

صيانات سياتصيانات سياتصيانات سياتصيانات سيات

