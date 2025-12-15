أحدث أسعار صيانات سيارات "سيات" في مصر.. تبدأ من 4.551 جنيه

من القوائم الرسمية إلى الغياب.. سيارات خرجت من السوق المصري في صمت

أعلنت شركة كيان إيجيبت، الوكيل الحصري لسيارات سيات التجارية في مصر، عن أحدث أسعار صيانات سيارات سيات في مصر، وتبدأ أسعارها كما هو مبين بالجداول من 4.551 جنيه.

وتشمل قائمة الأسعار الجديدة جميع سيارات سيات بمصر بدءًا من سيات إبيزا وليون وأرونا وختامًا بأتيكا، وتختلف أسعار الصيانات المعروضة بالجداول طبقًا لنوع الخدمة وعدد الكيلومترات المقطوعة.

ونستعرض من خلال الصور التالية أحدث جداول صيانات سيارات سيات في مصر:

اقرأ أيضًا:

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026

بعد تداول فيديو خطير.. ما عقوبة استخدام الأنوار المبهرة في السيارات؟

15 صورة للجيل الجديدة من بروتون ساجا.. ما المختلف عن النسخة المصرية؟

ترشيحات المستعمل.. 5 سيارات أتوماتيك من 370 وتصل لـ 600 ألف جنيه بمصر